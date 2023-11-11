طبيب نرويجي: هل تسمعون صراخ الأبرياء في غزة؟ (فيديو)

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طبيب نرويغي يخاطب الرئيس الأمريكي والقادة الأوروبيين، قائلاً: "#بايدن و #بلينكن، رؤساء حكومات الدول الأوروبية، هل تسمعون الصرخات في مستشفى الشفاء في #غزة؟، هل تسمعون صراخ الأبرياء واللاجئين والذين يريدون مكاناً آمناً، حيث تم قصفهم بواسطة إسرائيل.. متى توقفون ذلك؟، أنتم متواطئون pic.twitter.com/i3ZIdl23SS — 24.ae (@20fourMedia) November 11, 2023

وقال جيلبرت "الرئيس الأمريكي بايدن، وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، رؤساء وحكومات الدول الأوروبية، هل تسمعون صرخات مستشفى الشفاء ومستشفى العودة؟، هل تسمعون صراخ الأبرياء واللاجئين والذين يريدون مكاناً آمناً، حيث تم قصفهم بواسطة إسرائيل في داخل المستشفيات؟ متى توقفون ذلك؟، أنتم كلكم متواطئون".ويسمع طيلة كلام الطبيب النرويجي صراخ ونحيب مجموعة من المصابين.وحظي مقطع الفيديو باهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية، من بينهم قناة "سي إن إن" الأمريكية، حيث عرضته أمس الإعلامية "بيكي أندرسون" خلال برنامجها، حيث أوضحت أن جيلبرت سجّل هذه الرسالة من مكان إقامته في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن تم منعه من العودة إلى غزة لمساعدة المصابين والجرحى.