السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيب نرويجي: هل تسمعون صراخ الأبرياء في غزة؟ (فيديو)

يسمع طيلة كلام الطبيب النرويجي صراخ ونحيب مجموعة من المصابين.
يسمع طيلة كلام الطبيب النرويجي صراخ ونحيب مجموعة من المصابين.
نشر الطبيب النرويجي المرموق مادس جيلبرت، الذي سبق له العمل بعدد من المستشفيات في قطاع غزة، مقطع فيديو موجه لزعماء الغرب، طالباً إياهم بالعمل على وقف الحرب الهمجية الإسرائيلية على القطاع.اضافة اعلان

وقال جيلبرت "الرئيس الأمريكي بايدن، وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، رؤساء وحكومات الدول الأوروبية، هل تسمعون صرخات مستشفى الشفاء ومستشفى العودة؟، هل تسمعون صراخ الأبرياء واللاجئين والذين يريدون مكاناً آمناً، حيث تم قصفهم بواسطة إسرائيل في داخل المستشفيات؟ متى توقفون ذلك؟، أنتم كلكم متواطئون".

ويسمع طيلة كلام الطبيب النرويجي صراخ ونحيب مجموعة من المصابين.

وحظي مقطع الفيديو باهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية، من بينهم قناة "سي إن إن" الأمريكية، حيث عرضته أمس الإعلامية "بيكي أندرسون" خلال برنامجها، حيث أوضحت أن جيلبرت سجّل هذه الرسالة من مكان إقامته في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن تم منعه من العودة إلى غزة لمساعدة المصابين والجرحى.

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