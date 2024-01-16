طرق التخلص من النمل في المنزل

يعتبر النمل من الحشرات التي أثارت دهشة العلماء وحيرتهم، بسبب مجتمعاتهم العالية التنظيم، ويمكن للنمل أن يدخل المنازل ليجد فيها ظروفا معيشية مريحة تكفل له إمكانية الاستمرار في العيش فيها لفترة طويلة، فكيف يمكننا التخلص من النمل عندما يدخل المنازل وما هي طرق الوقاية منه.

اضافة اعلان

في هذا المقال نتحدث عن الأضرار الناجمة التي يخلفها النمل في حال دخوله المنازل وطرق التخلص منه بالإضافة لكيفية الوقاية منه ومنع دخوله للأماكن المغلقة والتي نعيش بها.





النمل



يصنف النمل على أنه من رتبة غشائيات الأجنحة أو غشائيات الجناح، وهي من أكبر رتب الحشرات، ويقسم إلى 3 فئات وهي، الإناث، الذكور والعمال، وتتنوع أحجام أفراد الأسرة من 1 إلى 30 أو 50 ملم أو أكثر.

يعيش النمل في أعشاش - عش النمل، والتي يتم بناؤها عادة في التربة، ولكن يمكن أيضًا أن تستقر في البيوت الصيفية، وكذلك في المباني السكنية والشقق.

يمكن تمييز حشرات الغابات والمنزلية بالمظهر: فالأولى تنمو حتى سنتيمتر واحد، وتكون سوداء اللون بشكل أساسي، بينما الحشرات المنزلية صغيرة الحجم، يصل طولها إلى 3 ملليمترات، ولونها أحمر.



يعرف الآن أكثر من 14000 نوع حي من هذه الحشرات، وتعيش في جميع أنحاء العالم، باستثناء القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند وأيسلندا وبعض الجزر النائية.





أنواع النمل المنزلي



يمكن أن يعيش نوعان من النمل في المنازل والشقق - النمل الفرعوني والنمل السارق (اللص). الفرعوني لا يتكيف مع العيش دون البشر، بينما اللص يستطيع العيش منفصلا عن الناس، ومن وقت لآخر يسرقون الطعام منهم.



النمل الفرعوني: يعرف باسم النمل المنزلي، أحد أكثر الآفات المنزلية شيوعًا، وهي حشرات صغيرة بطول 2-2.5 ملم (الإناث - 4 ملم) ذات لون أحمر. يعيشون عادة في منازل والشقق الدافئة والحمامات والمتاجر والمستودعات والمصانع. يشعرون بالتحسن عند درجات حرارة تتراوح بين 23 و 30 درجة، لذا فإنهم يتكاثرون بشكل أكثر نشاطًا في الصيف، وفي الشتاء يتناقص عددهم في المنازل بشكل حاد.



النمل السارق: حصل النمل السارق على اسمه لأنه يستقر بالقرب من ممثلي الأنواع الأكبر حجمًا ويتغذى على نفقتهم، ويسرق البيض واليرقات الصغيرة، كما أنهم غالبًا ما يدخلون إلى منازل الناس ويتلفون الطعام، وهم يعيشون عادة في الأقبية، ويدخلون الشقق بشكل دوري لتناول الطعام.

الأضرار الناجمة عن النمل في المنزل



أكل وإفساد الطعام وأغذية الحيوانات الأليفة.



تدمير الأسطح الخشبية والأثاث.



تخزين الطعام الذي يفسد فيما بعد ويسبب ظهور العفن.



يمكن أن تخترق الأجهزة المنزلية وتتلف أجزائها وأسلاكها.



أنها تحمل مسببات الأمراض المعدية، وتضع البيض في الغذاء والنباتات المنزلية.







أسباب ظهور النمل



طرق التخلص من النمل



سبب ظهور النمل في الشقة هو البحث المستمر عن الطعام، ولهذا السبب تستكشف الحشرات المناطق التي يمكن الوصول إليها ويمكنها التحرك لمسافات طويلة جدًا، بالإضافة للدفء فالنمل لا يحب البرد ولا يتحمله جيداً، لذلك مع حلول فصل الخريف أو الشتاء يمكن للحشرات أن تسكن في المنزل.كما يمكن للأشخاص جلب النمل من الشارع إلى منازلهم على أحذيتهم أو ملابسهم، كما أن عدم كفاية نظافة المبنى يمكن أن تؤدي إلى غزو الحشرات لمنزلك.يوجد عدد من الطرق للتخلص من النمل،إما باستخدام المواد الكيمائية أو باستخدام بعض الطرق الشعبية المتداولة والمتوارثة أو من خلال استخدام أفخاخ خاصة لهذه الحشرة.مواد كيميائية- حمض البوريك: يعتبر حمض البوريك طاردًا فعالًا وغير مكلف للنمل، وبمجرد دخولها إلى جسم الحشرة فإنه يتسبب بشلل الجهاز العصبي والموت. يتم تحضير الطُعم عادةً عن طريق خلط حمض البوريك مع مادة حلوة (مثل السكر) وإضافة القليل من الماء. يتم وضع الطعوم في الأماكن التي تتراكم فيها الحشرات، فهي ستجلب السم للملكة واليرقات مما يؤدي إلى موتها. عند استخدام هذه الطريقة يجب اتباع قواعد السلامة، كوضع الطعم بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، وعدم ترك الطعام في العراء.



- الصابون: يمكن للصابون أن يقلل من رائحة فيرمونات النمل ويربكها، للقيام بذلك، تحتاج إلى صنع محلول صابوني ومعالجة جميع الأماكن التي لوحظت فيها الحشرات، يمكنك أيضًا فرك الممرات بالصابون الصلب، ولتعزيز التأثير، أضف القليل من الزيت العطري.



-الأمونيا: طارد جيد للنمل بسبب رائحته النفاذة، إذا كنت تستخدمه لمعالجة المسارات التي تتحرك بها الحشرات في جميع أنحاء المنزل، فسوف تفقد اتجاهاتها. ويمكنك خلط الأمونيا مع الماء ورش الأسطح بزجاجة رذاذ. سيكون من الجيد أن تتمكن من معالجة العش. للقيام بذلك، يتم سكب الأمونيا في عش النمل مع كمية صغيرة من الماء، مما يؤدي إلى تدمير الملكة واليرقات.



-المبيدات الحشرية: يتم تطبيق المواد الهلامية المضادة للنمل في الأماكن التي لوحظت فيها الحشرات، على سبيل المثال، في المطبخ، تحت الحوض، الحمام، خلف الأثاث، المرحاض، بالقرب من سلة المهملات. يمكنك أيضًا معالجة الغرف المجاورة إذا كان عدد سكان المستعمرة كبيرًا. مبدأ تشغيل هذه المنتجات بسيط للغاية - تحتوي المواد الهلامية على مادة تجذب الحشرات. بمجرد أن تأكله النملة أو تتلامس معه، تصبح حاملة للسم. ثم تعود الحشرة إلى المستعمرة حيث تموت بعد أن تمكنت من إصابة أقاربها.





الأفخاخ



يمكن أن تكون المصائد غراء، مع طُعم مسموم، أو كهربائية، على الرغم من أن الأكثر فعالية والأكثر استخدامًا هي تلك التي تحتوي على مادة سامة. تقع النملة في فخ السم، وتجد نفسها ملطخة بالخليط السام، لكنها لا تموت على الفور، ولكنها تحمل السم إلى العش، حيث يتم تسمم أعضاء آخرين في مستعمرة النمل أيضًا. هذه الطريقة هي الأكثر أمانًا لكل من الأشخاص والحيوانات الأليفة.

الطرق الشعبية



تحظى العلاجات الشعبية لمكافحة النمل بشعبية كبيرة لأنها الأكثر أمانًا والأسهل في الاستخدام، ولا تضر الإنسان وغير مكلفة، ومنها:- زبدة الفول السوداني: مزيج من زبدة الفول السوداني والعسل والبوراكس هو حل آخر لغزو النمل. كل ما عليك فعله هو صنع عجينة مثالية من المكونات الثلاث ووضعها بالقرب من المكان الذي رأيت فيه النمل أو بالقرب من أثر النمل. سوف تجذب رائحة العسل شغالات النمل لأكل الطعم. إذا اختارت "النمل" العاملة هذا "الطعام"، فسوف تأخذه مرة أخرى إلى المستعمرة وربما إلى الملكة.



- الخميرة: فعندما تدخل جسم الحشرة تنتفخ وتسبب الموت، ويمكن خلطها مع الحلويات (السكر والمربى والعسل وغيرها)، وإضافة القليل من الماء، وخلطها وعلاجها بالمحلول الناتج، ووضعها في جميع المناطق التي يتراكم فيها النمل.



- الليمون: رائع للتخلص من النمل والحشرات الأخرى في المنزل، فالنمل لا يحب الليمون بسبب حموضته ورائحته. ما عليك سوى وضع عصير الليمون الطازج على المناطق التي يدخل فيها النمل إلى المنزل - عتبات النوافذ أو تحت الأبواب أو الشقوق في الجدران. من الجيد أيضًا نثر قطع صغيرة من قشر الليمون عند مدخل منزلك لمنع الإصابة مرة أخرى.



- زيت شجرة الشاي: نقع قطع من القماش وتركها في طريق النمل. يمكنك أيضًا إذابة 15-20 قطرة من الزيت في الماء ورش الخليط الناتج على جميع الأماكن التي لوحظت فيها الحشرات.



- الطباشير: طريقة رائعة وسهلة لإبعاد النمل عن منزلك، وتتم باستخدم قطع كبيرة من الطباشير، سواءً كانت ملونة أو بيضاء، لرسم دائرة كبيرة حول نقاط الدخول إلى المنزل. النمل لا يحب كربونات الكالسيوم الموجودة في الطباشير وسيتجنبها. يمكن أيضًا استخدام الطباشير للقضاء على النمل والقواقع والرخويات في الحديقة. ما عليك سوى رش مسحوق الطباشير حول النباتات الموجودة في منزلك.



- الدخن: غالبًا ما يستخدم الدخن لمكافحة النمل في الحديقة، ففي الطقس الدافئ، يقوم النمل بإحضار البيض إلى السطح لتدفئته في الشمس، ثم يقوم بإدخال الدخن عن طريق الخطأ داخل عش النمل، فيخلط بينه وبين البيضة. في عش النمل، تحت تأثير البيئة الرطبة، ينتفخ الدخن ويسد المخارج. يؤدي هذا إلى موت الملكة ونسلها من الجوع، كما وينتفخ الدخن في بطن النمل مما يؤدي إلى موت الحشرات.



عندما يدخل الدخن إلى الطبقة السفلية من عش النمل تحت تأثير الرطوبة العالية، يستقر عليه فطر عفن التربة، وينبعث منه رائحة كريهة للحشرات، ويترك النمل العش.



المشروبات الغازية: تستخدم الصودا غالباً ضد النمل، حيث أنها عند دخولها إلى جسم الآفة تدخل في تفاعل كيميائي مع الحمض الموجود في جسمها. ونتيجة لذلك تموت الحشرة بسرعة. ومع ذلك، لكي تكون الطريقة فعالة، يتم خلط الصودا مع الماء والسكر بأجزاء متساوية، وإلا فلن يأكلها النمل. يتم تطبيق المحلول المجهز على الأسطح التي تظهر بها معظم الحشرات. سوف يجذب السكر النمل، وسوف يمتص الخليط مع الصودا ويموت.



- الملح: يتم رش الملح في أماكن ظهور النمل، حيث يتسبب بموت جماعي للنمل بسبب العطش أو جفاف الهيكل الخارجي لها .



- البهارات: يمكن استخدام الفلفل الأحمر أو الأسود لصد الحشرات، يجب نثر البهارات على طول المسارات التي يتحرك بها النمل وفي بيئاتهم. يمكنك أيضًا ترتيب قرون الفلفل الطازجة أو المجففة.



- الأعشاب: مثل الأوريغانو والميليسا والزعتر، حيث تتسبب روائح هذه الأعشاب بطرد النمل.



- الخل: طارد جيد للنمل بسبب رائحته النفاذة، إذا كنت تستخدمها لمعالجة المسارات التي تتحرك بها الحشرات في جميع أنحاء المنزل، فسوف تفقد اتجاهاتها. كما ويمكن خلط الخل مع الماء ورش الأسطح بزجاجة رذاذ. سيكون من الجيد أن تتمكن من معالجة العش. للقيام بذلك، يتم سكب الخل في عش النمل مع كمية صغيرة من الماء، مما يؤدي إلى تدمير الملكة واليرقات.



- عصير الحمضيات: تحتوي ثمار الحمضيات على مادة "د-ليمونين"، وهي شديدة السمية لبعض أنواع النمل. يرمي بعض الناس قشور البرتقال والليمون بالقرب من العش على أمل أن يأخذ النمل القطع الموجودة بداخله.



- قشر البيض: يتم وضع قشر البيض في الأماكن التي تتجمع فيها الحشرات، وفي الوقت نفسه، لا يحتاج إلى غسله وسحقه. إذا قمت بإزالة دواخل البيضة النيئة بعناية من قشرتها ووضعت مصائد البيض حول المنزل، فسيدخل النمل إلى الداخل ولن يتمكن من الخروج.

كيفية الوقاية من النمل



لا أحد في مأمن من ظهور النمل في الشقة، حيث يمكن بسهولة دخولهم إلى المنزل من الشارع، ومع ذلك، لأغراض الوقاية، ينبغي أن تؤخذ بعض التوصيات في الاعتبار:الحفاظ على نظافة المنزل، وعدم ترك الفتات على طاولة الطعام ، ووضع الطعام في الثلاجة، وإخراج القمامة في الوقت المحدد، وما إلى ذلك.إغلاق الصنابير بعناية.سد جميع الشقوق التي يمكن للنمل من خلالها دخول المنزل.أثناء التنظيف يمكنك استخدام المحاليل التي تحتوي على الكلور والكحول والخل - فالنمل لا يتحمل هذه الروائح.عند اكتشاف العلامات الأولى لوجود النمل، ينبغي اتخاذ تدابير لمكافحة الحشرات لتجنب تكاثره.