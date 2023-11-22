طفل تركي ذهب لخلع إحدى أسنانه ففقد حياته

أعلنت مديرية الصحة في ولاية بورصة التركية، تشميع إحدى عيادات طب الأسنان عقب وفاة طفل عمره 5 سنوات، كان قد خلع إحدى أسنانه فيها.



وقال والدا الطفل يلينا وأيدين سونميز، للشرطة إنهما توجها معه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى عيادة أسنان خاصة، حيث تم تشخيص إصابته بالتسوس، وفقاً لصحيفة Hürriyet.



وقام الأطباء، تحت التخدير العام، بخلع سن واحدة ووضع الحشوات على أربع أسنان، لكن أثناء العلاج بدأ الطفل ينزف، وارتفعت درجة حرارته وبدأ في الاهتزاز، ومع ذلك وصف له الأطباء الدواء وأعادوه إلى منزله.



وما إن عاد للمنزل حتى تدهورت صحته مجدداً، ونقله والداه إلى مستشفى حكومي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، نظراً لفشل أعضاء متعددة بسبب نقص الأكسجين.

اضافة اعلان



وقال والدا الضحية، إن طبيب التخدير لم يُجر أي فحوص قبل التخدير، وغادر العيادة دون انتظار عودة الطفل إلى رشده بعد العملية.



من جانبها، أغلقت السلطات العيادة لمدة شهر، وبدأت النيابة التحقيق. -وكالات