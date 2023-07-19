الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجآت عن زواجها منه- (فيديو)

3ipj-13-730x438-1-730x438
حسن شاكوش

حلّت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ضيفة على برنامج “90 دقيقة” الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة “المحور”.
وظهرت ريم وهي تبكي على الهواء قائلة: “اتحملت اللي محدش يتحمله، من البداية ومن رابع يوم في الزواج بشوف كل يوم قصة وموضوع، عايرني بمرضي، وكان عارف إني مُطلّقة، تزوجت شرعياً وانفصلت شرعياً وكان هناك قضية بيني وبين طليقي فكيف لا يعلم شاكوش بذلك؟”.اضافة اعلان

وأضافت: “يكفي إني كنت مهددة بعدم القدرة على الرجوع للبيت إن خرجت منه، خلافات زوجية لكنها ليست مثل الخلافات التي تحدث بين أي شخصين متزوجين”.
;t=240s
وتابعت: “حسن شاكوش طيب وابن حلال وجدع وشهم لذلك وافقت على الزواج منه، لكن الصورة حاجة والحقيقة حاجة تانية، حسن في البيت كان حاجة تانية خالص، شفت أبشع حاجات ممكن تتخيليها، شفت معاه كل حاجة وحشة محدش يقدر يتخيلها بعيداً عن الخيانة، الموضوع أكبر من الخيانة، بس إنسانياً ودينياً وأخلاقياً مش هقول، نفسي أقول للناس كلها بس مش هقدر أشيل الذنب ده، والموضوع كبير ومش هقدر أحكيه”.-(وكالات)
elaosboa48597-1 (1)

غداً الأربعاء غرة شهر المحرم منذ21 ساعة

كيف تتكيف قطتك مع حرارة الصيف؟

7 نصائح للحفاظ على قطتك من حرارة الصيف منذ22 ساعة

درجات الحرارة العالية

الأمم المتحدة تعلق على موجة الحر: استعدوا للأشد منذ24 ساعة

ايفون

شكل الآيفون المستقبلي قد يكون مثل السجادة منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
موجات الحر

"موجات الحر".. هل أوجدت أنماطا سلوكية مجتمعية جديدة لتجنب أضرارها؟

منذ15 ساعة
كيف يتسابق الباحثون لإصلاح طريقة تشخيص مرض ألزهايمر؟

كيف يتسابق الباحثون لإصلاح طريقة تشخيص مرض ألزهايمر؟

منذ15 ساعة
قصائد شعرية وعروض فلكلورية في حفل "عروبتنا تجمعنا"

قصائد شعرية وعروض فلكلورية في حفل "عروبتنا تجمعنا"

منذ15 ساعة
مبان قديمة في مادبا تعكس تراث المكان وتروي تفاصيله الشعبية

مبان قديمة في مادبا تعكس تراث المكان وتروي تفاصيله الشعبية

منذ15 ساعة
ألعاب الطاولة وتأثيرها على الأطفال.. دراسة تكشف مفاجأة

ألعاب الطاولة وتأثيرها على الأطفال.. دراسة تكشف مفاجأة

منذ15 ساعة
قهوة

هل من الجيد أخذ استراحة من القهوة في عطلات نهاية الأسبوع؟

منذ15 ساعة
افكار و مواقف

إستراتيجيات التعامل مع سورية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لولا الحسابات الأمنية المعقدة

ماهر أبو طير |اليوم

حرية التعبير والجرائم الإلكترونية

سائد كراجة |اليوم

الدرع مقياس حقيقي للمدربين

خالد خطاطبة |اليوم

البلديات.. قصة تعثر

سميح المعايطة |اليوم

المدرسة الرشدية في إربد.. إرث تاريخي برسم العبث

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات | منذ15 ساعة
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
 