"طوفان الأقصى".. علامة فارقة في تشكل وعي الأطفال بالقضية الفلسطينية

ديمة محبوبة

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بشغف وترقب وحماس؛ يجتمع الصغار لمتابعة ما يجري في فلسطين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث الوعي بالقضية الفلسطينية عاد ليترسخ في قلوب وعقول هذه الأجيال، وأهمية النضال من أجل استعادة الحق المسلوب.تساؤلات هنا وهناك يطرحها الأطفال لفهم التاريخ بكافة أبعاده، وبما يشكل لديهم وعيّا أكبر بقضية لم تغب يوما، إنما كانت حاضرة، وزاد من ذلك الأحداث الجارية والانتصارات التي حققتها المقاومة في أيام قليلة."بابا احكيلي أكثر عن فلسطين وعن الي بصير فيها"، بهذه الكلمات العفوية، تساءل الطفل أحمد سيف (10 أعوام) عما يحدث، خصوصا وهو يشاهد عائلته تتابع الأحداث أولا بأول عبر شاشات التلفاز. وهو الأمر الذي دفع والده للشرح بطريقة مبسطة عما يحدث، وعن الانتهاكات التاريخية التي حدثت عبر سنوات طويلة، والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى.يقول الأب: "علينا أن نزيد من وعي أبنائنا بما يحدث من ممارسات وحشية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين عبر عشرات السنوات، وبلغة مبسطة يفهمونها، حيث يساعد ذلك في بناء جيل واع بقضية محورية وأساسية"، مبينا أن الأطفال لديهم قدرات كبيرة وينبغي احترام عقولهم خصوصا حينما يطرحون الأسئلة وينتظرون من الأهالي أن يشرحوا لهم ما يجري من أحداث.ربى عبد الرحيم، اعتادت بعد عودتها من العمل بأن تتسلل إلى مسامعها أصوات لعب أطفالها الثلاثة، وهم يتابعون البرامج عبر القنوات الخاصة بذلك، لتتفاجأ يوم السبت الماضي بأن أصوات القنوات الإخبارية تطغى على أجواء البيت، وأنهم يتابعون بكل شغف وانتباه أخبار "طوفان الأقصى"، على الرغم من صغر سنّهم.وتقول ربى إنه وبعد يوم عمل طويل مليء بالأحداث التي بثت أجواء النصر في فلسطين جراء انطلاق طوفان الأقصى، في السابع من الشهر الحالي، وأطفالها يتابعون بشغف مع سيل من الأسئلة لتتشكل لديهم الصورة بشكل أفضل.المتابعة الشديدة للأحداث المتسارعة التي وقعت، بعد حدوث هجوم المقاومة في فلسطين على مناطق للاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر التلفاز أو منصات التواصل الاجتماعي، شكلت أجواء طغت عليها مشاعر النصر والفخر بما قام به المقاومون، وفي أحداث لم تشهدها الأراضي المحتلة منذ عقود.الأطفال كانوا جزءا مما يحدث في الساحة النقاشية ما بين أفراد الأسرة، بل والجلوس مع ذويهم لمتابعة الأحداث أولا بأول، متزامنا ذلك مع مشاعر الانتصار وعودة القضية لأخذ مسارها الطبيعي، كقضية مركزية تطغى على كل شيء.وتقول ربى إن هذه الفرحة كانت حينما وجدت أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين (9-14 عاما) يتابعون قنوات الأخبار التي تنقل أحداث "طوفان الأقصى" ويتسابقون بالحديث عنها والانتصارات والأرقام التي أحدثتها المقاومة. كل ذلك ألغى لديهم مشاهدة اليوتيوب وممارسة ألعاب الفيديو والتي هي عادة جزء لا يتجزأ من يومهم.الاختصاصي التربوي النفسي الدكتور موسى مطارنة يبين أن الأطفال من عمر خمسة أعوام وأكثر، بإمكان العائلات التحدث معهم وشرح ما يتم مشاهدته، وتفسير مشاعر الفرح والانتصار، والحديث عن الوطنية والمقاومة ومحاربة العدو، وهو أمر ضروري لاستمرارية القضية الفلسطينية وبثها في وعي الطفل، خصوصا مع انتشار ثقافات كثيرة اليوم تعمل على "تجهيل" الجيل الجديد.كما يعتقد مطارنة أن هناك أطفالا يهتمون بالقضية ويرون قصصها، لأنهم يعيشون في بيئة تتابع تاريخيا القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، على عكس عائلات ليس لديها اهتمام مباشر بالأخبار الجارية، وبالتالي سيكون هنالك غياب بمعرفة التفاصيل والأحداث عن الأطفال.ويشدد مطارنة على أهمية الحديث المستمر وزرع الوعي بالقضية الفلسطينية وأحداثها وممارسات الاحتلال، فإحياء القضية لا يعني الحديث عن حرب فقط، بل هو الحديث عن تاريخ وشعب وأرض وعروبة وعقيدة.غير أن مطارنة ينصح بإبعاد الأطفال دون سن الخامسة عن متابعة الأحداث الجارية، فقد تكون مشاهد ومشاعر "غير مفهومة" لديهم، وغير واعين لما يدور في الحقيقة حتى وإن تم شرحها والحديث عنها.ويؤكد مطارنة أن الطفل دون الخمسة أعوام يرى الحدث كما هو من دون أي ارتباطات للمشاعر الوطنية والتاريخ، مشيراً إلى أنه من الأفضل إبعاده عن هذه الأخبار وعدم متابعتها أو الحديث عنها أمامه، إذ يمكن متابعة الأخبار اليوم عن طريق الهواتف الخلوية عبر المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي بعيدا عن الأبناء في هذا العمر لأن وعيهم ما يزال في طور النمو، وينبغي حمايتهم نفسيا وعقليا.من جهته، يبين اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، أن الحملة العسكرية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية أشعلت روح الأمل، وأعادت القضية الفلسطينية لدائرة الاهتمام.كما يؤكد جريبيع أن هذه المعركة "طوفان الأقصى" أعادت الوعي في القضية الفلسطينية لكل الأجيال الصاعدة، كما أن الأطفال يشعرون بفرح ذويهم وعائلاتهم ويتساءلون عما يحدث، فالوعي بما يحدث منتشر بين فئات عمرية كثيرة، فهم يستمعون ويشعرون بالفرح والنصر والشموخ لما أحدثته المقاومة الفلسطينية، كما عائلاتهم.ووفق جريبيع، فإن ما حدث منذ بداية "طوفان الأقصى" يمكن مشاهدته في مقاطع وصور تنتشر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أطفال بأعمار متفاوته، و"هو دليل على أن القضية الفلسطينية لا يمكن دثرها مهما حاول البعض تجهيل الشعوب والأجيال الجديدة"، ومع كل حركة مقاومة تعزز القضية أكثر وأكثر في قلوب وعقول الأجيال الجديدة.ويبقى وعي الأبناء لما يجري في فلسطين بعد عملية طوفان الأقصى هو أمر بالغ الأهمية في تشكيل الوعيّ؛ يشبه نبتة صغيرةً تكبر وتزهر وتعيش على الأمل بعودة الحق يوما ما، والانتصار على الظلم والاستبداد.