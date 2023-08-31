الأحد 03 أيلول 2023
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ظهور "القمر الأزرق العملاق".. هل يجلب معه كوارث على الأرض؟

"القمر الأزرق" ظاهرة ناجمة عن تحرُك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض
"القمر الأزرق" ظاهرة ناجمة عن تحرُك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض
في ظاهرة نادرة تتكرر كل 10 سنوات أو 20 سنة، تابع العالم ظهور "القمر الأزرق العملاق". ورغم أن ظهور القمر، الذي لا يكون أزرقا بالفعل، أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين والمتابعين، إلا أن قوة جاذبيته قد تؤدي إلى كوارث!اضافة اعلان

تَأمّل هواةُ الظواهر الفلكية ليل الأربعاء على الخميس (31/30 أغسطس/آب 2023) ظهور "القمر الأزرق العملاق" للمرة الأخيرة قبل سنة 2037، وهي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر في أقرب مستوى له من الأرض وفي مواجهة الشمس مباشرة.

وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرُك القمر على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر من الأرض ووجوده على بعد نحو 363000 كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليلجي الأقرب إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 14 في المئة.

وبالتزامن، يؤدي تقابلُ  القمر تماما  مع الشمس  فجر الخميس (01,36 بتوقيت غرينتش) إلى ظهور "القمر الأزرق العملاق"، على ما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية ("ناسا") التي نظمت بثاً مباشرا للظاهرة على موقع "يوتيوب" خلال الليل.

ويشير مصطلح " القمر الأزرق " إلى اكتمال القمر للمرة الثانية خلال شهر واحد، وهي ظاهرة تحدث في المتوسط كل عامين ونصف عام. لكنّ "القمر الأزرق العملاق" لا يظهر إلا كل عشر سنوات أو عشرين سنة، وفق ما شرحت "ناسا"، موضحة أن ظهوره الأخير يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر 2009، والتالي سيكون في آذار/مارس 2037.

وخلال هذه الظاهرة، لا يكون النجم أزرق اللون فعلياً، بل أُخذت عبارة Blue Moon ("القمر الأزرق") من عبارة بالإنكليزية هي once in a blue moon ("مرة واحدة في قمر أزرق") والتي تعني وضعاً نادر الحدوث.

وإذا كان "القمر الأزرق العملاق" لعام 2023 أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين، فإن قوة جاذبيته المرتبطة بقربه من الأرض، تتسبب في ارتفاع المد والجزر، مما قد يؤدي أحياناً إلى حدوث فيضانات على بعض السواحل. -دوتشيه فيليه

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