عائلة عربية على رأس قائمة أغنى عائلات العالم لعام 2023

نشرت وكالة "بلومبرغ" ترتيبا جديدا لأغنى العائلات في العالم لعام 2023، واحتلت عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي المركز الأول بين أغنى العائلات.

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ووفقا للتصنيف الذي نشرته الوكالة يوم الجمعة، احتلت عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي، والتي يمثلها محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في تصنيف أغنى العائلات في العالم لعام 2023، وتقدر ثروتها بـ 305 مليارات دولار.



أما المركز الثاني، فقد حصلت عليه عائلة والتون، التي تمتلك سلسلة متاجر "وول مارت" وتقدر "بلومبرغ" ثروتها بنحو 259.7 مليار دولار، وتحتل عائلة هرمس، التي أسست دار الأزياء "هرمس" وما زالت تمتلكها، المركز الثالث في الترتيب بثروة قدرها 150.9 مليار دولار.



وفي المركز الرابع جاءت عائلة مارس المالكة لشركة "مارس" لصناعة الحلويات. واحتلت عائلة آل ثاني، التي تتولى السلطة في قطر، المركز الخامس.



ويشمل التصنيف أيضا الأسرة الحاكمة في السعودية، آل سعود، التي تمتلك 69% من أسهم شركة الإعلام "طومسون رويترز"، وعائلة تومسون، وكذلك عائلة كواندت، التي تمتلك حوالي نصف أسهم شركة "BMW". بالإضافة إلى ذلك، ضمت القائمة عائلة بريتزكر التي تمتلك سلسلة فنادق حياة، وعائلة مولير التي تمتلك سلسلة سوبرماركتات "أوشان".