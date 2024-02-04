الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عارضة أزياء هندية تُفبرك خبر وفاتها.. كيف بررت للجمهور؟

بونام باندي
بونام باندي

أثارت عارضة الأزياء الهندية بونام باندي جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اعترفت بأنها فبركت خبر وفاتها.


بدأت الشائعات حين كتبت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أنها توفيت بعد معركة مع مرض سرطان عنق الرحم، ونقلت الصحف المحلية الخبر، وتم تحديث صفحتها على "ويكيبيديا" أيضًا بعد نشر الخبر.

بعد ذلك، اعترفت باندي لمتابعيها -البالغ عددهم 1.3 مليون شخص- في مقطع فيديو على "إنستغرام" أن وفاتها كانت خدعة، مشيرة إلى أنها كانت تهدف لجذب الانتباه إلى قضية سرطان عنق الرحم.

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على الرغم من الهدف الإيجابي للحملة، انتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باندي لاستخدامها هذه الطريقة لجذب الانتباه، معتبرين أن ذلك يندرج في سياق التلاعب ويفتقر إلى الأخلاق.

يُشار إلى أن بونام باندي بدأت مسيرتها المهنية في عالم الأزياء في عام 2010، وكسبت شهرة بسبب جرأتها، وكانت قد وعدت بالتعري إذا فاز منتخب الكريكت الهندي بكأس العالم عام 2011، ونفذت وعدها بنشر فيديو لها وهي تخلع ملابسها في الملعب.


تجدر الإشارة إلى أن سرطان عنق الرحم يعتبر منتشرًا بشكل كبير في الهند، وهو مشكلة صحية تواجهها البلاد وتستدعي الوعي والتوعية المستمرة.

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