السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

عالم فيزياء في هارفارد سيثبت وجود كائنات فضائية خلال شهر

عالم فيزياء في هارفارد سيثبت وجود كائنات فضائية خلال شهر
عالم فيزياء في هارفارد سيثبت وجود كائنات فضائية خلال شهر
قد يأتي الدليل العلمي على وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض في أقل من شهر، وفقا لما ذكره عالم فيزياء رفيع المستوى بجامعة هارفارد.

لقد كانت شظايا معدنية صغيرة تم انتشالها من موقع تحطم جسم غامض يشبه النيزك سقط في المحيط الهادئ في عام 2014 قوية بما يكفي لتكون "سبيكة صناعية''، وفقا لأستاذ الفيزياء بجامعة هارفارد آفي لوب.اضافة اعلان

وقال لوب، قائد الجهود الرامية إلى استرداد جرف هذه الشظايا قبالة سواحل جزيرة مانوس في يونيو: "هناك احتمال أن تكون مصطنعة - إنها مركبة فضائية".

وقال لوب، وهو أيضا مدير معهد النظرية والحساب في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، إن نتائج تحليل هذا الشهر يمكن أن تكشف "بالتأكيد" عن "أول اتصال" للبشرية مع فضائيين.

وقال: "أتوقع المزيد من الأخبار في غضون شهر. هذا هو الأمل".

وأفاد لوب أن ما لا يقل عن أربع مؤسسات بحثية تقوم حاليا بتدريب أجهزتها العلمية وموظفيها على عينات من الشظايا المعدنية المستردة.

ومن المحتمل أن تكون الشظايا من جسم نشأ خارج نظامنا الشمسي - بناء على تحليل لوب وطالب سابق وعلماء في قيادة الفضاء الأمريكية.

وينشغل الآن زملاء لوب في ألمانيا وبابوا غينيا الجديدة وجامعتان كبيرتان في الولايات المتحدة بفحص المجالات لتحديد ما إذا كانت نظائرها الذرية وتركيبتها الكيميائية وتفاصيل أخرى يمكن أن تثبت أنها من عالم آخر.

وقال لوب: "نحن في صدد ان نكتشف، في غضون شهر أو نحو ذلك، ما الذي صنع منه هذا النيزك وما إذا كان من المحتمل أن يكون تكنولوجياً في الأصل أم لا".

واعتاد لوب وزملاؤه على استدعاء الكائن IM1، من أجل "Interstellar Meteor 1"، على الرغم من أنه يحمل أيضا اسماً تقنيا آخر مع كتالوج النيزك التابع لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لناسا: CNEOS 20140108.

وتم تصنيف IM1 حاليا في المرتبة الأولى من حيث قوة المواد من بين جميع الكرات النارية البالغ عددها 273 في كتالوج نيزك CNEOS التابع لناسا، وهو دليل مبكر على قيمتها العلمية.

وترك لوب الباب مفتوحا أمام احتمال أن يكون IM1 - الذي يقدر قطره بحوالي 3 أقدام ووزنه حوالي نصف طن أمريكي أثناء احتراقه عبر الغلاف الجوي للأرض متسببا في قطرات معدنية منصهرة صغيرة - ربما مسبارا فضائيا.

RT
233716

زوكربيرغ يفجر غضب زوجته.. والسبب إيلون ماسك 03 آب 2023

x-logo-beheads-twitter-logo

"إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم 03 آب 2023

Source-Medium-1024x576-1

غير البالغين ممنوعون من الإنترنت ليلا.. بالقانون الصيني 03 آب 2023

2b805d133d

النبوءة تتحقق.. الرئيس الكندي يعلن طلاقه 03 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الانفلونسر

"إنفلونسر" تطلب سيارة مجانا من شركة.. وهذا هو المقابل

منذ1 ساعة
قتل شاب من المغرب

جريمة بشعة تهز المغرب.. أفقده الوعي ثم دهسه بالسيارة والسبب؟

منذ1 ساعة
حمض نووي من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد 200 سنة

حمض نووي من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد 200 سنة

منذ3 ساعة
اكتئاب المرأة الحامل

الموافقة على أول حبة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

منذ3 ساعة
maxresdefault (38)

"تشات جي بي تي" ضعيف في الرياضيات.. دراسة

منذ4 ساعة
threads-7-7-2023 (1)

بالأرقام.. شعبية "ثريدز" تنهار

04 آب 2023
افكار و مواقف

المعركة القضائية الإسرائيلية التاريخية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات | منذ18 ساعة
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
 