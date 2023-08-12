"عدسة" حجاوي تختتم تصوير مشاهد مسلسل "حكاية لونا"

أحمد الشوابكة

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انتهت عملية تصوير أحداث المسلسل الدرامي الاجتماعي "حكاية لونا" للمخرج ليث حجاوي، ومن تأليف الكاتب الأردني الدكتور سليمان أبو شارب والمنتج عصام حجاوي والمنتج المنفذ عدي حجاوي.وتم تصوير أحداث المسلسل في عدد من مناطق المملكة، بدءا من مدينة عمان والبحر الميت والبترا ووادي رم والعقبة وجرش، وسيتم عرضه على القنوات الفضائية العربية والمنصات العالمية في شهر رمضان المبارك 2024، وفق ما ذكره المنتج عصام حجاوي، الذي أكد أن هذا العمل الاجتماعي سيعرض على أهم المحطات الفضائية والمنصات العالمية في رمضان المقبل 2024، معبراً عن أمله بأن يكون منافسا قويا في نسبة المشاهدة.ولخص حجاوي أحداث العمل بقوله: "إن هذا العمل يبرهن على ثيمة الحب والسعادة مهما تأزمت الظروف وداهم الإنسان المرض، مشيراً إلى أن أحداث العمل في بنائه الدرامي تدور حول "لونا" التي قررت أن تسرد قصة حبها التي نشبت بينها وبين "كنان" في مركز مجموعة الدعم الخاص بمرضى السرطان، يعانيان الألم نفسه، ويتقاسمان الأوجاع معاً، لكن مع ذلك ينظران للحياة بعين التفاؤل، ويؤمنان أنه يمكن للأمل أن يولد من رحم المعاناة، ويسعيان معاً لتحقيق أمنيات بسيطة، لكن في نظرهما عظيمة.ولأن الوقت ليس في صالحهما، يدخلان في صراع مع الساعات والثواني وليس المرض فحسب، إضافة إلى أن العمل يلقي الضوء على مجموعة من الشباب والصبايا من عائلات عربية، جاءوا إلى الأردن من أجل العلاج، حيث يلتقون مع كنان ولونا وأصدقاء من مجموعة الدعم لمصابي مرض السرطان، التي أنشئت من أجل مؤازرة بعضهم البعض، وتحفيز أنفسهم للمضي قدماً في الحياة وعدم الاستسلام للمرض والتعامل معه بشكل طبيعي، ومواجهة المتاعب والمصاعب وعثرات الحياة، ليتمكنوا من الانتصار عليه، فيشكلون في مجموعة الدعم أسمى معاني الإنسانية والصبر والقوة.إلى ذلك، يتأرجحون ما بين الألم والأمل وبين الإصرار والتخاذل، غير أنهم في نهاية المطاف يواجهون المرض ويتأقلمون معه، فيحاول كل فرد أن يسارع الزمان لتحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة، فبحسب رواية العمل، إن السعادة ليست حكراً على الأصحاء إنها تصدر عن عقل سليم.وأعاد حجاوي التأكيد، أنه يسعى لاكتشاف المواهب الأردنية الشابة وانخراطها في الأعمال التي يتم إنتاجها، مقدراً الجهود المضنية التي يبذلها كادر العمل، وبخاصة المخرج ليث حجاوي ومدير إدارة الإنتاج جهاد طلب ومدير التصوير والإضاءة هاني العقرباوي ومدير الموقع قصي حجاوي، معبراً عن ثقته بكاتب العمل الدكتور سليمان أبو شارب، الذي يلقي الضوء على القضايا الاجتماعية المحورية ذات الهدف ويحاول دوما إيجاد مكانة مميزة للدراما الأردنية من خلال تأليفه للعديد من السيناريوهات الدرامية التلفزيونية بكافة أنواعها، سواءً في الدراما البدوية التي يتميز بها الأردن عن غيره، والدراما القروية والبيئية والعصرية، هذا التنوع الدرامي باستخراج قصص من نسج الخيال، لكن في مضمونها واقعاً.وتم تكريم رئيس المنتجين الأردنيين عصام حجاوي، في حفل أقيم في لبنان عن دوره في إثراء الدراما العربية بأعمال درامية تتميز بالإثارة والتشويق والمتعة.والعمل من بطولة: لونا بشارة، ويشارك فيه نخبة من النجوم الأردنيين والعرب، منهم: عبير عيسى، هيفاء حسين، حبيب غلوم، ليلى السلمان، تركي الكريديس، رفعت النجار، منذر رياحنة، عمر الضمور، رانيا فهد، وغيرهم.