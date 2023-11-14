عزل ستة "رواد فضاء" لمدة عام لمحاكاة رحلة إلى القمر

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أعلن معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تجربة عزل ستة أشخاص لمحاكاة رحلة مدتها عاما واحدا إلى القمر، SIRIUS-23 ستبدأ في موسكو يوم 14 نوفمبر 2023 .وكان أوليغ أورلوف مدير المعهد قد أعلن في وقت سابق أن طاقم SIRIUS-23 سيتألف من خمسة مواطنين روس وهم قائد الطاقم يوري تشيبوتاريوف والمهندسة أنجيليكا بارفيونوفا والطبيبة كسينيا أورلوفا والباحثان كسينيا شيشينينا ورستم زاريبوف ومعهم الباحثة أولغا ماستيتسكايا من بيلاروس.ويذكر أنه كان من المقرر سابقا مشاركة ممثلين عن ناسا في هذه التجربة، بيد ان الجانب المريكي أعلن في شهر أبريل الماضي عن انسحابه. كما انسحب المواطن المصري محمد عصام سيد عبد العال أيضا.ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن الهند وجمهورية التشيك وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة وكوريا في التجارب خلال الدراسة التي تستمر لمدة عام.ووفقًا لسيناريو التجربة، سيحلق الطاقم إلى مدار أرضي منخفض على متن مركبة نقل واعدة، ثم "يحلق" لمدة أربعة أيام أخرى إلى القمر، حيث "ستلتحم" المركبة بمحطة مدارية قريبة من القمر. وبعد شهر يجب أن تلتحق مركبة النقل المعدلة بالمشاركين في التجربة، وسيتعين على الطاقم العمل معها لمدة يومين دون استراحة للنوم.وسيتعين على المشاركين في التجربة "الهبوط" على سطح القمر خمس مرات. وسيشارك في هذه العملية أربعة "رواد فضاء"، لتقييم مدى تأثير التوافق النفسي على فعالية العمل على سطح القمر.ووفقا لبرنامج التجربة، سيعود الطاقم إلى الأرض في اليوم الـ 362 من المهمة. وتستغرق "العودة" أربعة أيام. ومن المقرر أيضا محاكاة حالات الطوارئ للمشاركين فيها خلال الفترة من اليوم 38 إلى اليوم 332 من التجربة.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) ينفذ في معهد المشكلات الطبية الحيوية بموسكو ويتضمن سلسلة من تجارب العزل لمحاكاة الرحلات الفضائية. وقد أجريت التجارب بالفعل لمدة 17 يوما (2017)، وأربعة أشهر(2018-2019) وثمانية أشهر (2021-2022) شارك فيها إلى جانب الروس، فيكتور فيتر من ألمانيا، ورينهولد بوفيلايتيس، وألين ميركاديروف، وآشلي كوالسكي، وويليام براون من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى صالح عمر العامري من دولة الإمارات العربية. RT