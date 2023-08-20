الأحد 20 آب 2023
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عضيبات يرعى تكريم قدامى العاملين في خدمات نقل الدم

عضيبات يرعى تكريم قدامى العاملين في خدمات نقل الدم
عضيبات يرعى تكريم قدامى العاملين في خدمات نقل الدم.
رعى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات في قاعة فندق كراون بلازا فعاليات الاحتفال الذي نظمته الجمعيه الاهليه للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لتكريم قدامى العاملين في خدمات نقل الدم .اضافة اعلان

وأكد عضيبات على اهمية الاحتفال بهذه المناسبه  لشكر المتبرعين بالدم الذين يساهمون بانقاذ أرواح الآخرين وخاصة أن خدمات الدم في معظم بلدان العالم تواجه تحديات في إتاحة كميات كافية من الدم بالإضافة إلى ضمان جودة الدم ومأمونيته و إبراز الدور الحاسم للتبرع المنتظم بالدم والبلازما طوعا ودون مقابل في ضمان حصول جميع المرضى على مشتقات الدم المأمونة.

وبين أهمية ان تقوم الدول  ببعض الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على النهوض بشعار اليوم العالمي للمتبرعين بالدم وأن يتم تكثيف حملات التواصل الاجتماعي وبرامج خاصة عن طريق وسائل الإعلام تظهر المتبرعين بالدم مع الشعار لليوم العالمي وأنشطة ثقافية لتوجيه الشكر للمتبرعين وتشجيع البلدان على نشر قصص المرضى المعتمدين عل نقل الدم من اجل التحفيز على التبرع.

واعرب عن اعتزازه لتكريم هذه الفئة المميزة في عطائها وتبرعها باغلى ما تملك لانقاذ حياة الاخرين وبشكل طوعي ومنظم ودون مقابل يدا بيد مع العاملين في خدمات نقل الدم والمؤسسات الداعمة لتشكيل منظومة تواكب الدول المتقدمة علميا وطبيا وتكنولوجيا في مجال خدمات نقل الدم لتعزز مسيرة الخير والعطاء وتوفير الدم الأمن لكل من يحتاجه على امتداد جغرافيا الوطن والدول المجاورة اقليميا وعالميا.

وأشار ان الاتحاد قام بدعم الجمعيه وسيكون هناك اتفاقيه ما بين الاتحاد والجمعيات لمواصلة الوقوف إلى جانبها لتحقيق رسالتها واهدافها الانسانيه مثمنا جهود  الجمعية الاهلية للتبرع بالدم على اللفتة الكريمة بتكريم مؤسسي خدمات نقل الدم وقدامى العاملين على بصماتهم الخالدة في تطوير خدمات نقل الدم لتواكب الدول المتميزة - .

واشار رئيس الجمعيه الاهليه الدكتور عدنان الختاتنة أن الأردن  داب مشاركة دول العالم سنويا بالاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف الرابع عشر من حزيران من كل عام بهدف توجيه الشكر  لكافة المتبرعين الطوعيين المنتظمين بالتبرع بالدم لانقاذ حياة المرضى والمحتاجين للدم سواء في اردننا الحبيب او في الدول المجاورة ودول العالم اذا ما اقتضت الحاجة للمساعدة وخصوصا في الحروب والكوارث والأزمات.

وقال ان الجمعية الاهلية للتبرع بالدم ارتات هذا العام وفي هذه الاحتفالية ان تكرم فئة قدمت جهود واضحه  وما زالت تقدم كل الخبرات الكبيرة في الحفاظ على استمرارية مسيرة الخير والعطاء لتامين الدم الكافي والمامون سواء بتشجيع المواطن على التبرع بالدم او بتقديم الخبرات والعلوم للدول التي تسعى لتطوير خدمات نقل الدم من خلال مجالات علمهم الحالية.

وبين  ان هذه الفئة كان لها الفضل الكبير وما زال بتفوق الاردن محليا وعالميا ومنهم ما زال في ركب العطاء ومنهم من رحل مثمنا جهود كافة الجهات الداعمة والمسانده.

والقى قاسم الشرع كلمة المكرمين قدم فيها الشكر للاتحاد العام للجمعيات الخيرية ممثلا بالدكتور عاطف عضيبات والجمعيات الاهليه وكافة الجهات  على هذه اللفتة الكريمة لتكريمهم .

وفي نهاية الحفل الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات عياش كريشان وأداره عضو الهيئة الادارية للجمعيه محمود الفقيه كرم عضيبات ورئيس الجمعيه الختاتنه عدد من  الداعمين والشركاء والمساندين بدروع تقديريه كما قدم الختاتنه درع الجمعيه للدكتور عضيبات.

من جانبه قال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان بإن الرعاية تأتي في إطار دور البنك  المهم وايمانا منه بالمسؤوليّة الاجتماعية في الوطن الحبيب  وخاصة انها جزء أساسيّ للتنمية المجتمعية وترسيخ التكافل المجتمعي
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