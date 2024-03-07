الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عطل يضرب منصتيْ "إكس" و"لينكد إن" حول العالم

منصة التواصل الاجتماعي "إكس"
منصة التواصل الاجتماعي "إكس"
اشتكى آلاف المستخدمين حول العالم، ليل الأربعاء الخميس، من عطل فني ضرب منصتي "إكس" (تويتر سابقاً) و"لينكد إن" ما أدى إلى توقف الخدمتين.
وقال موقع "داون ديتكتور. كوم" إن منصة "إكس" تعاني من مشاكل في تسجيل الدخول بنسبة 77%،  و14% تتعلق بالموقع الإلكتروني لها، فيما كانت الشكاوى من التطبيق 9%.اضافة اعلان
وأوضح الموقع أن منصة "لينكد إن" التابعة لشركة "مايكروسوفت" تعطلت لدى آلاف المستخدمين، الأربعاء.
وأضاف الموقع، المتخصص في تتبع انقطاع الخدمات، إنه رصد أكثر من 46 ألف بلاغ عن انقطاع خدمة منصة التواصل الاجتماعي التي تركز على الأعمال.
بدورها، قالت منصة "نت بلوكس" إن منصة "لينكد إن" تواجه حاليًا انقطاعات في العديد من البلدان؛ ولا يتعلق الأمر بانقطاع خدمة الإنترنت.
ولاحقاً، أعلنت كلا المنصتين عودة خدمتيهما للعمل مجدداً بشكل طبيعي لدى كافة المستخدمين.
وشهدت منصتا "فيسبوك" و"إنستجرام"، المملوكتان لشركة "ميتا" انقطاعاً لأكثر من ساعتين، الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.
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