علاقة غريبة بين تلوث الهواء والمضادات الحيوية

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أكد تحليل عالمي وجود علاقة وثيقة بين تلوث الهواء ومقاومة المضادات الحيوية عند الإنسان، وفي تقرير موسع نشرته مجلة "لانسيت" العلمية تناول أكثر من مائة دولة وراقب بيانات نحو 11 مليون إنسان في تلك الدول.وجد الباحثون أن المستويات العالية من تلوث الهواء ارتبط بمستويات عالية من مقاومة المضادات الحيوية التي تهدد صحة وحياة المرضى، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".التحليل العلمي الذي ركز على التعرض للجزئيات السامة في الهواء وأثرها على الرئتين، أشار إلى أن التغييرات البيئية الناجمة عن الحرارة والرطوبة يمكن أن تسهل تكاثر الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.ويوضح استشاري الأمراض الصدرية والعناية المشددة الدكتور مازن زويهد طبيعة هذه العلاقة، هذه هي أول دراسة كبيرة تثبت العلاقة بين تلوث الهواء ومقاومة الجراثيم المضادات.الرابط بين التلوث والمضادات، مثل ما نعرف أن الاستخدام المفرض للمضادات الحيوية يؤدي إلى تطور جراثيم لتكون قادر على أن تقاوم هذه المضادات.والكثير من المرضى الذين يعانون من التهاب في القصبة الهوائية يستخدمون المضادات بوصفة من الدكتور أو بدونها وهو أمر خاطئ.- هذه الجراثيم تنتهي بالصرف الصحي أو البيئة بطريقة أو بأخرى وتتكاثر وهذا ما يؤدي إلى انتشارها عن طريق الغبار والتلوث بشكل عام.- الجراثيم قادرة على أن تنقل الجينات المقاومة لهذه المضادات الحيوية من جرثوم لجرثوم ثاني والذي يعمل هو الآخر على تطوير هذه الجينات المقاومة بنفس الطريقة.- الشخص الذي يستخدم المضادات الحيوية بكثرة التي تعمل على تطوير الجراثيم.. يقوم بنشرها لأشخاص آخرين.- الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يؤدي إلى زيادة في انتشار الجراثيم المعاندة للمضادات.. معظم الالتهاب التي تصيب التنفسية العلوية هي التهابات فيروسية وليست بحاجة إلى المضادات.