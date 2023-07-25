الثلاثاء 25 تموز 2023
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علماء: درجات الحرارة العالية نتيجة أزمة مناخ حقيقة.. وهذا الحل

أزمة المناخ
أزمة المناخ

أكد العلماء أن أزمة المناخ التي يسببها الإنسان هي المسؤولة بلا شك عن موجات الحر المميتة التي ضربت أوروبا والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.

موجة حارة أخرى ، في الصين ، زادت احتمالية حدوثها 50 مرة بسبب أزمة المناخ، كان كلاهما مستحيلًا تقريبًا لولا الاحتباس الحراري الناتج عن حرق النفط.

وتوضح النتائج أن الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان يدمر بالفعل الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم ، مما يجعل الحاجة إلى خفض الانبعاثات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

قال العلماء إن مثل هذه الموجات الحارة الوحشية لم تعد نادرة ، وستزداد سوءًا مع استمرار ارتفاع الانبعاثات، إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار درجتين مئويتين ، فستحدث كل سنتين إلى خمس سنوات.

كما ذكر تقرير صادر عن علماء المناخ في مارس / آذار والذي أقرته حكومات العالم: "هناك فرصة لتأمين مستقبل صالح للعيش ومستدام للجميع".

في وقت سابق من يوليو ، تحطمت سجلات درجات الحرارة في العديد من الأماكن في جنوب أوروبا وغرب الولايات المتحدة والمكسيك والصين ، مما أدى إلى وفيات مرتبطة بالحرارة وحرائق الغابات. 

وشهد الأسبوع الأول من شهر يوليو أعلى درجات حرارة عالمية في التاريخ، حيث وجد الباحثون أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جعلت موجات الحر أكثر ب 2.5 درجة مئوية في أوروبا من المعدلات الطبيعية ، ودرجتين درجة أعلى في أمريكا الشمالية ، ودرجة حرارة أعلى في الصين.

قالت الدكتورة فريدريك أوتو من إمبريال كوليدج لندن ، المملكة المتحدة ، والتي كانت جزءًا من فريق التحليل: "لم تعد موجات الحر هذه نادرة ، والأهم من ذلك ، أن هذه الظواهر المتطرفة تقتل الناس ، خاصةً تدمير حياة وسبل عيش الفئات الأكثر ضعفًا".

قالت: "غالبًا ما يزعم السياسيون أنهم يهتمون بالأشخاص العاديين والفقراء"، فمن الواضح جدًا ما يتعين علينا القيام به، لا أعتقد أنه تم تقديم دليل أقوى على الإطلاق لسؤال علمي ".

قالت أوتو إنه من "الأهمية بمكان" أن توافق الحكومات على التخلص التدريجي من الوقود في قمة المناخ للأمم المتحدة Cop28 ، التي تبدأ في 30 نوفمبر.

رئيس القمة ، سلطان الجابر ، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز التي تديرها الدولة في الدولة المضيفة ، الإمارات العربية المتحدة، وقالت أوتو: "لا يزال لدينا الوقت لتأمين مستقبل آمن وصحي"، "إذا لم نفعل ذلك ، فسيظل عشرات الآلاف من الأشخاص يموتون من أسباب مرتبطة بالحرارة كل عام."

وقالت جولي أريغي ، مديرة مركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر: "الحرارة الشديدة مميتة وتتزايد بسرعة".

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كما تم الحكم على سلسلة مماثلة من موجات الحر عبر نصف الكرة الشمالي في عام 2018 بأنها مستحيلة بدون الاحتباس الحراري. تم تحليل أكثر من 500 حالة مناخية قاسية من قبل العلماء ، ووجدوا أن 93٪ من موجات الحر و 68٪ من حالات الجفاف أصبحت أكثر شدة و / أو أكثر احتمالية بسبب الانبعاثات التي يسببها الإنسان.

أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم في موجات الحر الأوروبية لعام 2022 ، بما في ذلك أكثر من 3000 في المملكة المتحدة. 

قدرت دراسة أخرى أن الملايين ماتوا من الحرارة في جميع أنحاء العالم في العقود الثلاثة الماضية بسبب أزمة المناخ، ومع ذلك ، لا يزال التقدم العالمي لخفض حرق الوقود بطيئًا للغاية ، حيث كانت مجموعة العشرين هي أحدث مجموعة أعاقت مثل هذه الخطط بسبب معارضة دول الوقود بقيادة السعودية.

واستخدم التحليل الجديد الذي أجرته مجموعة World Weather Attribution طرقًا تمت مراجعتها من قِبل النظراء لتحديد تأثير أزمة المناخ على موجات الحرارة الأخيرة، حيث استخدموا بيانات الطقس حتى 18 يوليو ونماذج الكمبيوتر لمقارنة مناخ اليوم، مع المناخ الأكثر برودة في أواخر القرن التاسع عشر.

وجدت الدراسة أن موجات الحر في أوروبا والولايات المتحدة ، كحد أدنى ، زادت احتمالية حدوثها بمقدار 950 و 4400 مرة بسبب الاحتباس الحراري مما يجعل من المؤكد تقريبًا أنها كانت نتيجة انبعاثات من صنع الإنسان. في الصين ، تم زيادة احتمالية الموجة الحارة 50 مرة.

كما يُتوقع حدوث موجات الحر هذه كل خمس سنوات تقريبًا في الصين ، وكل 10 سنوات في أوروبا و 15 عامًا في الولايات المتحدة ، ولكنها ستحدث بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى مع استمرار ارتفاع الانبعاثات،

 

قال العلماء إن ظاهرة النينيو، ربما أضافت القليل من الحرارة إلى موجات الحر ، لكن الاحتباس الحراري الناتج عن حرق الوقود كان السبب الرئيسي لشدتها.

قال غاريث ريدموند كينغ ، من وحدة استخبارات الطاقة والمناخ في المملكة المتحدة: "بينما نستمر في حرق الوقود، فنحن نزيد من التأثيرات المناخية  بشكل أسوأ من أي وقت مضى،و لن يتوقف الأمر حتى نخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر.

قالت هيلين كلاركسون ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المناخ ، التي تعمل مع 500 شركة متعددة الجنسيات: "إن تراجع حكومة المملكة المتحدة عن السياسات الخضراء أمر مذهل ، في وقت تزداد فيه آثار تغير المناخ سوءًا ، وغير مسؤولة اقتصاديًا.

أضافت التحركات السابقة لإلغاء السياسات الخضراء [بشأن العزل المنزلي] ما لا يقل عن 2.5 مليار جنيه إسترليني إلى فواتير الطاقة في المملكة المتحدة خلال أزمة تكلفة المعيشة ".


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