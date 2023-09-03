علماء يكشفون طريقة لتحسين مهاراتك في الرياضيات

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يمكن أن يساعد تحفيز الدماغ الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في فهم الرياضيات على التحسن في الحساب.أعطى الباحثون 102 شخصا مجموعة من المسائل الحسابية الصعبة، والتي تضمنت كل منها ضرب رقم مكون من رقمين في رقم مكون من رقم واحد، مثل 16 × 3 = 48.وتم صعق نصف الأشخاص في الدراسة بتيار كهربائي خفيف لتحفيز خلايا الدماغ.ويدعي الباحثون أن الأشخاص الذين خضعوا لتحفيز الدماغ، والذين تم اختبارهم أيضا في ظل ظروف تعليمية أكثر صعوبة، أجابوا على الأسئلة في حوالي نصف الوقت، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تحفيز أدمغتهم.وبحسب ما ورد حصلوا على الإجابات بشكل أسرع بنسبة 52%.لكن هذه التقنية لم تنجح إلا مع الأشخاص الذين لديهم نشاط منخفض لخلايا الدماغ في منطقة من دماغهم تسمى القشرة الجبهية الظهرية الوحشية، عندما حاولوا حل مسائل الرياضيات.وتشير الأبحاث السابقة إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يعانون من الرياضيات.ويشير هذا إلى أن توصيل تيار كهربائي إلى الدماغ يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يؤدون أداء سيئا في الرياضيات على التحسن، لكنه قد لا يوفر دفعة لأولئك الذين يتمتعون بالفعل بقدرات رياضية.وقال روي كوهين كادوش، المعد الرئيسي للدراسة وأستاذ علم الأعصاب الإدراكي في جامعة ساري: "ما وجدناه هو كيف يعمل هذا التحفيز العصبي الواعد وتحت أي ظروف يكون بروتوكول التحفيز أكثر فعالية. وهذا الاكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لنهج أكثر ملاءمة في رحلة تعلم الشخص".وقد ثبت سابقا أن التحفيز الكهربائي يمكن أن يعزز الذاكرة والتعلم.لكن الدراسة الجديدة تهدف إلى فهم كيفية عمل ذلك، ولمن، وفي أي ظروف تعليمية.وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، إلى أن الأشخاص بحاجة إلى أن يكونوا أقل من ممتازين في الرياضيات، وأن يواجهوا أيضا تحديات في مسائل الرياضيات، للاستفادة من تحفيز أدمغتهم. RT