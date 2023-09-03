الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

علماء يكشفون طريقة لتحسين مهاراتك في الرياضيات

علماء يكشفون طريقة لتحسين مهاراتك في الرياضيات
علماء يكشفون طريقة لتحسين مهاراتك في الرياضيات
يمكن أن يساعد تحفيز الدماغ الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في فهم الرياضيات على التحسن في الحساب.

أعطى الباحثون 102 شخصا مجموعة من المسائل الحسابية الصعبة، والتي تضمنت كل منها ضرب رقم مكون من رقمين في رقم مكون من رقم واحد، مثل 16 × 3 = 48.اضافة اعلان

وتم صعق نصف الأشخاص في الدراسة بتيار كهربائي خفيف لتحفيز خلايا الدماغ.

ويدعي الباحثون أن الأشخاص الذين خضعوا لتحفيز الدماغ، والذين تم اختبارهم أيضا في ظل ظروف تعليمية أكثر صعوبة، أجابوا على الأسئلة في حوالي نصف الوقت، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تحفيز أدمغتهم.

وبحسب ما ورد حصلوا على الإجابات بشكل أسرع بنسبة 52%.

لكن هذه التقنية لم تنجح إلا مع الأشخاص الذين لديهم نشاط منخفض لخلايا الدماغ في منطقة من دماغهم تسمى القشرة الجبهية الظهرية الوحشية، عندما حاولوا حل مسائل الرياضيات.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يعانون من الرياضيات.

ويشير هذا إلى أن توصيل تيار كهربائي إلى الدماغ يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يؤدون أداء سيئا في الرياضيات على التحسن، لكنه قد لا يوفر دفعة لأولئك الذين يتمتعون بالفعل بقدرات رياضية.

وقال روي كوهين كادوش، المعد الرئيسي للدراسة وأستاذ علم الأعصاب الإدراكي في جامعة ساري: "ما وجدناه هو كيف يعمل هذا التحفيز العصبي الواعد وتحت أي ظروف يكون بروتوكول التحفيز أكثر فعالية. وهذا الاكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لنهج أكثر ملاءمة في رحلة تعلم الشخص".

وقد ثبت سابقا أن التحفيز الكهربائي يمكن أن يعزز الذاكرة والتعلم.

لكن الدراسة الجديدة تهدف إلى فهم كيفية عمل ذلك، ولمن، وفي أي ظروف تعليمية.

وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، إلى أن الأشخاص بحاجة إلى أن يكونوا أقل من ممتازين في الرياضيات، وأن يواجهوا أيضا تحديات في مسائل الرياضيات، للاستفادة من تحفيز أدمغتهم. RT

cancer-cells

علاج محتمل يحول الخلايا السرطانية العدوانية إلى خلايا سليمة 02 أيلول 2023

shutterstock_105498857__1_

البشر كانوا سينقرضون لولا نجاة 1280 من أسلافهم 02 أيلول 2023

أوضح إسلام عامر أن القانون المصري لا يجيز أن يزوج أو يطلق المأذون نفسه

هل يجوز للمأذون تزويج وتطليق نفسه؟ (فيديو) 02 أيلول 2023

5744999f-2984-4d64-8bae-d8fa92057b04

منصة كتبي للقراءة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة 02 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Nomophobia

هل نسيت هاتفك وتشعر بالقلق؟ قد تعاني من "النوموفوبيا"

منذ12 ساعة
صانعة محتوى تربوي شهيرة خلف القضبان (صور)

صانعة محتوى تربوي شهيرة خلف القضبان (صور)

منذ16 ساعة
Doc-P-466515-638292463703790926

دراسة مُثيرة للجدل: البشر كانوا على وشك الانقراض لولا هذا الأمر!

02 أيلول 2023
مشهد من فيلم "باربي" - (ارشيفية)

"ترند باربي الوردي".. ما بين هوس "التقليد" وتحديد مفاهيم الجمال

02 أيلول 2023
علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

02 أيلول 2023
الرياضة

5 معتقدات خاطئة عن الرياضة.. لا تصدقوها

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 