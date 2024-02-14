الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمره 100 ويشارك في بطولة العالم للألعاب المائية- فيديو

الإيراني تاغي أصغري
الإيراني تاغي أصغري

شارك رجل إيراني يبلغ من العمر 100 عام في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالياً في قطر، ليصبح أكبر مشارك على الإطلاق في هذه المسابقة.

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ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قفز الإيراني تاغي أصغري من منصة عالية يبلغ ارتفاعها 3 أمتار في عرض أثار دهشة وإعجاب الحضور، ليتم تكريمه بميدالية ذهبية بعد هذا الإنجاز.

 


وتأثر أصغري بشدة أثناء حصوله على الميدالية؛ إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي متأثراً.

وسبق أن فاز أصغري بميدالية فضية وبرونزية في أول دورة ألعاب آسيوية على الإطلاق عام 1951، ومنذ ذلك الحين، لم يفقد شغفه بهذه الرياضة قَطّ، وفاز بالعديد من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية والمسابقات المحلية.

 

وقال أصغري: «بالنسبة لي، كنت أحب الغوص منذ أن كنت مراهقاً وحتى اليوم. لقد أحببت دائماً الغوص. لم يتغير شيء بين عام 1951 والآن، باستثناء أدائي!». ولفت إلى أن آخر بطولة شارك فيها كانت قبل نحو 60 عاماً، حيث كان عمره حينها 41 عاماً، وكانت بطولة محلية قد فاز فيها بميدالية ذهبية.


وأشار أصغري إلى أنه بدأ ممارسة الغوص مع غيره من الأطفال في حمام سباحة بالقرب من منزل طفولته في إيران. ومن المنتظر أن تنتهي فعاليات بطولة العالم للألعاب المائية في يوم 18 فبراير (شباط) الحالي.

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