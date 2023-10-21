عملاق التكنولوجيا الروسي يتوسع إلى دبي

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أعلن Yango، تطبيق نقل الركاب الذي تملكه وتديره مجموعة التكنولوجيا الروسية Yandex، عن خطط لإنشاء مكتب عمليات عالمي في الإمارات.وسيتم افتتاح المنشأة في وقت لاحق من هذا العام، ومقرها في مدينة دبي للإنترنت، التي طورتها مجموعة TECOM، مشغل مجمع الأعمال في دبي، وفقا لبيان صادر عن Yango يوم الأربعاء.وقالت الشركة: "إن الخطوة الإستراتيجية لإنشاء مكتب العمليات العالمي لـYango تمثل علامة فارقة مهمة للإشراف على عمليات خدماتها التي لا تعد ولا تحصى".وأشارت الشركة إلى أن العمليات تشمل Yango لخدمات نقل الركاب، ومزود حلول التوصيل Yango Delivery، وYango Tech، التي تقدم تقنيات خاصة لتجار التجزئة للانتقال إلى إطار التجارة الإلكترونية. وسيتم إضافة مبادرات أخرى في وقت لاحق، وفقا للشركة.وقال أديني أديبايو، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال: "إن بيئة الأعمال التقدمية والصديقة للابتكار في دبي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والموقع الاستراتيجي تجعل منها الخيار الأمثل لـYango للشروع في توسع عالمي وفي مدينة دبي للإنترنت".ويعمل Yango، الذي يعرف سابقا باسم Yandex Taxi، حاليا في أكثر من 20 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة خدمة نقل الركاب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.ويتم تشغيل الشركة الأم لـYango من قبل Ridetech International ومقرها هولندا، وهي تابعة لـYandex NV، الشركة القابضة المسجلة في هولندا لمجموعة Yandex الروسية لتكنولوجيا المعلومات.الجدير بالذكر أن Yandex قسّمت مؤخرا عملياتها الروسية والأجنبية إلى أعمال منفصلة.RT