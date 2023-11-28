الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"عيدان تناول الطعام" في جمجمة رجل تثير حيرة الأطباء- فيديو

Nguoi-dan-ong-bi-doi-dua-dam-xuyen-tu-mui
العيدان التي وجدت في جمجمة الرجل

بعد أن عانى رجل من صداع مستمر وضعف ملحوظ في الرؤية على مدار 6 أشهر، تمكن أطباء في أحد مستشفيات فيتنام من إنقاذه، إثر العثور على عيدان تستخدم في تناول الطعام، بجمجمته، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

اضافة اعلان

 
وكان قد جرى إدخال الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى مستشفى الصداقة الكوبية في مدينة دونج هوي بمقاطعة كوانج بينه في فيتنام، بعد أن اشتكى من الصداع المستمر وضعف الرؤية وإفراز السوائل من أنفه.

 


وعندما سئل ذلك المريض عن أي شكوك ترواده بشأن حالته الغريبة، لم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، بيد أن الأشعة المقطعية أظهرت استرواحًا توتريًا داخل الجمجمة، وهو ما يعادل استرواح الصدر داخل الجمجمة، بالإضافة إلى وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه.


والاستراوح هي حالة تحدث الذي يحدث بعد التعرض لصدمة أو ثقب في منطقة الصدر بسبب التعرض لطلق ناري أو طعن بالسكين، وقد يحدث عند المرضى الموضوعين على جهاز التنفس الاصطناعي، و يعتبر حالة طارئة.


وبعد الفحص الدقيق، تم التعرف على الجسمين الغريبين على أنهما من أعواد تناول الطعام، والتي كانت مكسورة.


وعند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض، البالغ من العمر 35 عامًا، في حيرة من أمره مثل أطبائه، لكنه تذكر لاحقًا حادثة كان متورطًا فيها قبل 5 أشهر، والتي يمكن أن تساعد في تفسير وضعه.

فأثناء خروجه في إحدى الليالي، دخل الرجل في مشاجرة جسدية، قبل  أن ينتهى به الأمر في غرفة الطوارئ.


ومع ذلك، فقد عالج الأطباء جروحه دون أن يفترضوا أن الرجل الآخر قد أدخل عيدان تناول الطعام في جمجمته، نقلا عن الحرة.


وبعد دراسة جميع الخيارات، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، إلى جانب الجراحة المجهرية لإغلاق الناسور القحفي للمريض، وإزالة زوج عيدان تناول الطعام المكسورة.


ووفقًا رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الصداقة الكوبي، الدكتور نجوين فان مان، فإن اختيار الطريقة الجراحية المثالية "أمر بالغ الأهمية، لتجنب أية مضاعفات أو تأثيرات صحية مستقبلية على المريض".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا

انطلاقا من الجمعة المقبلة... غوغل تحذف الحسابات غير النشطة

منذ2 ساعة
هزت الجريمة الرأي العام في الهند وتناولتها كل وسائل الإعلام

لم يحتفل بعيد ميلادها "كما يجب".. فأنهت حياته

منذ24 ساعة
لقطات غير مسبوقة ترصد سلوكا "ذكيا" للدلافين

لقطات غير مسبوقة ترصد سلوكا "ذكيا" للدلافين

27 تشرين الثاني 2023
Eye-Contact-2

لماذا ننظر لوجوه بعضنا عندما نتحدث؟

26 تشرين الثاني 2023
resize

بكلفة خيالية تصل لأكثر من 50 مليون دولار.. تعرّف على تفاصيل "زفاف القرن"

25 تشرين الثاني 2023
GettyImages-1662409049-1424x1068

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي

25 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

غزة والعودة إلى الشمال

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 