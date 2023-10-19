"غفوة الصباح" على هاتفك قد لا تكون سيئة!

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وجدت دراسة أجريت على أكثر من 1700 شخص أن السبب الأكثر شيوعا الذي يدفع الناس إلى إعادة ضبط المنبه والاستمتاع بالغفوة هو أنهم متعبون جدا لدرجة أنهم لا يستطيعون الاستيقاظ.وخلص العلماء إلى أن الغفوة قد تحارب "خمول النوم".وجاء الدليل على ذلك من تجربة طبقت على 31 شخصا سمح لهم بضبط المنبه قبل نصف ساعة من استيقاظهم بالفعل، والضغط على زر الغفوة ثلاث مرات.وخضعوا لاختبار الذاكرة والمهمة العقلية المربكة بعد القيام بذلك، وبعد النوم في الوقت نفسه يوميا.وكان أداء المتطوعين، الذين اعتادوا على الغفوة، أفضل في ثلاثة من أصل أربعة اختبارات، ما يشير إلى أن إعادة ضبط المنبه جعلتهم أكثر نشاطا ذهنيا.وأظهرت أجهزة تتبع النوم أن الغفوة تجعل الأشخاص أقل عرضة للاستيقاظ بعد نوم عميق، ما قد يقلل من ضبابية الدماغ.ومع ذلك، حذر الباحثون من أن دراستهم صغيرة، وأن الفوائد الصباحية قد تظهر فقط لدى الأشخاص الذين يضغطون بانتظام على زر الغفوة.وقالت الدكتورة تينا ساندلين، التي أشرفت على الدراسة من جامعة ستوكهولم: "تشير النتائج إلى أنه لا يوجد سبب للتوقف عن الغفوة في الصباح إذا كنت تستمتع بها. في الواقع، قد يساعد أولئك الذين يعانون من النعاس الصباحي على أن يكونوا أكثر يقظة بمجرد استيقاظهم".وتعرض الدراسة، التي نشرت في مجلة أبحاث النوم، نتائج استبيان عبر الإنترنت ملأه 1732 شخصا في السويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.RT