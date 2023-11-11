السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غوغل قد تحذف الملايين من حسابات Gmail

غوغل قد تحذف الملايين من حسابات Gmail
غوغل قد تحذف الملايين من حسابات Gmail!
أعلنت غوغل أنها ستبدأ، في ديسمبر المقبل، بحملة لحذف حسابات Gmail التي لم يستخدمها أصحابها لمدة طويلة.

وكانت غوغل قد أشارت منذ 6 أشهر تقريبا، أنها ستبدأ سياسة حذف حسابات Gmail غير النشطة، ولن تباشر بتطبيقها قبل ديسمبر العام الجاري، موضحة أن الحذف سيطال الحسابات التي لم يستخدمها أصحابها لسنتين على الأقل، ولتجنب هذا الأمر سيتعين على أصحاب الحسابات اتباع بعض الخطوات البسيطة.اضافة اعلان

ولن تؤثر هذه الإجراءات على البيانات المرتبطة بتطبيقات التقويم أو الصور المقترنة بالحسابات الإلكترونية، بل سيتم حذف حساب Gmail، والبيانات المؤرشفة المرتبطة به.

وأشارت غوغل، إلى أنها قبل حذف أي حساب Gmail، سترسل عدة إشعارات لمستخدمه عبر البريد الإلكتروني أو إلى الحسابات الإلكترونية الاحتياطية التي ربطها المستخدم مع حساب غوغل في حال توفرت.

وبينت أيضا على مواقعها الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي لأسباب أمنية، إذ من المرجح أن تصبح الحسابات القديمة وغير النشطة هدفا للمحتالين أو قراصنة الإنترنت، موضحة أن الحسابات المنسية أو غير المراقبة، غالبا ما تحتوي على كلمات مرور قديمة أو مُعاد استخدامها، يمكن اختراقها. RT
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