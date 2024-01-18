فتاة تتصدر الحدث في السلفادور بسبب ميسي

بيعت تذاكر إنتر ميامي ضد منتخب السلفادور ضمن جولته التحضيرية في البلد بالكامل، في ظل اهتمام هائل من الجمهور المحلي بسبب حضور النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفقة الفريق الأميركي.

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أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حماس حضور ميسي في الجولة أظهر في مقطع على منصة "تيك توك" لفتاة حصلت على تذكرة لحضور المباراة المنتظرة بين الفريق الأميركي والمنتخب السلفادوري.





Video: Katty Ramírez, Tik Tok. Un momento especial. Ella no contuvo sus lágrimas cuando se dio cuenta que iba a ver a Messi, su ídolo, en El Salvador con la venida del Inter Miami.Video: Katty Ramírez, Tik Tok. pic.twitter.com/UmkaaaTEgc January 16, 2024



في الفيديو الذي نشرته كاثي راميريز (@kthee04)، انهمرت دموع الفتاة وعبّرت عن امتنانها لعمتها التي هدت لها التذكرة. أفادت الصحيفة أن هذا الرد العاطفي يعكس التأثير الكبير للمباراة على المجتمع المحلي، خاصة بالنسبة للمشجعين الشبان الذين يحبون ميسي.



قبل هذا الفيديو، شاركت كاثي راميريز مقطعًا آخر تظهر فيه وهي تتلقى هدية تتمثل في زي فريق إنتر ميامي يحمل رقم واسم ميسي على ظهره.



من المقرر أن يسافر فريق إنتر ميامي إلى السلفادور لخوض مباراة ودية ضد المنتخب الوطني في ملعب كوسكاتلان في سان سلفادور في 19 يناير ضمن جولته التحضيرية للموسم الحالي.

وقد زاد وجود ميسي، الذي يُعتبر من قبل الكثيرين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وحامل لقب كأس العالم مع الأرجنتين، من حماس الجماهير، حيث تم الإعلان بالفعل عن بيع جميع تذاكر المباراة.



تعد هذه المباراة الأولى لفريق إنتر ميامي في عام 2024، ويترقبها الجمهور في السلفادور بشغف، نظرًا للفرصة النادرة لمشاهدة فريق متميز مثل إنتر ميامي، بقيادة ميسي، وفقًا للصحيفة.



