"فتحولي عيوني".. مبادرة تحيط الصغار بأساليب الحماية من الاعتداء والإساءة

علا أبو الخير

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"ما بدي أفتح عيون ولادي على هاي الأمور.. ما بدي أخلي ولادي يخافوا من كل شيء وأفهمهم على أشياء ممكن ما يتعرضولها.. ما بعرف كيف أتحدث معهم حول تلك المواضيع والإجابة عن تساؤلاهم الفضولية".. تلك بعض من عبارات تبرير يضعها الأهل ويرددونها خوفا من الاقتراب نحو دائرة "الممنوعات" المرتبطة "بالتربية الجنسية"، والتي لطالما كانت دائما محفوفة بالمخاطر والاعتقاد السائد بأنها تسهم في "فتح عيون الأطفال" ووعيهم المبكر بما يسلبهم البراءة ويجردهم منها.بيد أن التربية الجنسية تعد جزءا من العملية التربوية وتقع ضمن الأولويات، لتزويد الأطفال بالمعرفة حول الحدود الجسدية الآمنة وخصوصية الجسد وغيرها من المفاهيم التي تسعى مبادرة "فتحولي عيوني" التوعوية إلى تقديمها للأطفال بطرق متناسبة مع سنهم ومستوى إدراكهم، بالاعتماد على أساليب التعلم عن طريق اللعب واللعب التمثيلي وقراءة القصص والصور الإيضاحية والرسم.وتعرف التربية الجنسية، بأنها عملية توجيه وتعليم مرتبطة بالخصائص البيولوجية التي يختص بها الإنسان، وتشتمل على عناصر عدة وأركان منها، تهذيب التعامل مع الجسد، نظافة الأجزاء الخاصة وخصوصيتها، الاعتزاز بالنفس والهوية (ذكر أو أنثى) واحترام الآخر، تهذيب التعامل الجسدي مع الآخرين واحترام حدودهم الشخصية وغيرها.ترى مؤسسة المبادرة نور سكجها، وهي أم ومختصة في الإرشاد النفسي والمدرسي، أن تلك المعارف تسهم في منح الأبناء القوة والثقة وتسلحهم بطرق الحماية والقدرة على التعامل مع الإساءات، من خلال العمل على تعريف الطفل بحقوقه وإدراكه للعلامات التحذيرية في التعامل وخطوات الابتعاد والدفاع عن النفس، إضافة إلى فهم خصوصية الجسد وحمايته.وتعمل أيضا المبادرة وفق سكجها، على توعية الآباء والمعلمين حول طرق التعامل مع تساؤلات الأطفال وكيفية الإجابة عنها بالطرق الصحيحة، من الطفولة المكبرة وحتى مرحلة المراهقة.وقدمت "فتحولي عيوني" منذ تأسيسها في العام 2018، العديد من الجلسات التوعوية والورشات التثقيفية للأهل والمدرسين والعاملين مع الأطفال، والأطفال من مختلف المراحل العمرية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمدارس في العاصمة عمان.وكانت الفعالية الأخيرة منها في مؤسسة عبد الحميد شومان خلال الشهر الحالي تحت عنوان "خصوصية الجسد عند الأطفال".وفي السياق تبين سكجها، أن اختيار مواضيع الجلسات وطريقة طرحها تختلف تبعا للفئة العمرية والمرحلية، وتتم الجلسات بشكل جماعي ومنفرد، على سبيل المثال، يتم التركيز في السنوات المكبرة في تعليم الطفل على خصوصية الأجزاء الخاصة وعدم كشفها أمام الآخرين، ومن ثم التدرج معه في التفريق ما بين الوضع الآمن والوضع غير الآمن في التعامل مع الآخرين، والفرق بين اللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة، وذلك من خلال ربطها بالقصص والصور والمصطلحات البسيطة التي يسهل على الأطفال فهمها وتذكرها، إضافة إلى خطوات التعامل مع التصرفات المسيئة وإخبار شخص يثقون به.وفي مرحلة المراهقة والبلوغ، يتم عقد جلسات خاصة مع الفتيات والفتيان كل على حدة، لتعريفهم بما يحدث خلال المرحلة من تغيرات هرمونية وفسيولوجية وكيف يتعاملون مع أجسادهم ويتقبلونها.بحسب سكجها، جاءت المبادرة لأسباب عدة، ودوافع مرتبطة بغياب موضوعات التربية الجنسية عن المناهج الدراسية، علاوة على عدم وجود الوعي الكافي في التعامل مع الاعتداءات الواقعة على الأطفال، مع غياب الأرقام والإحصائيات الواضحة حول تلك الظاهرة وبقائها طي الكتمان والصمت بسبب المعتقدات الاجتماعية الخاطئة. والتي تدفع كثيرا من الأطفال أو ربما الأسر على عدم الإفصاح والبقاء داخل حواجز الخوف، حتى وإن كان ذلك على حساب الأذى النفسي والجسدي الذي يتعرض له الطفل المعتدى عليه، واستمرار تعرضه للانتهاك لأسابيع أو أشهر أو ربما سنوات.تتعدد صور الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنه الاعتداء اللفظي من خلال التلفظ بكلمات نابية وجنسية أو ممارسة تلك الأفعال، الاعتداء الجسدي إما باستخدام العنف والإجبار أو الاستغلال والتلاعب العاطفي، الاعتداء الرقمي من خلال عرض محتوى إباحي أمام الطفل أو التشهير به عبر مواقع الإنترنت.بحسب استعراض نشرته منظمة اليونيسف، شمل 217 دراسة، هناك 1 من كل 8 أطفال في العالم (12 %) قد تعرض للإساءة الجنسية قبل أن يبلغ سن 18 عاما. ووفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية يتعرض أكثر من 200 مليون طفل حول العالم إلى الاعتداء الجنسي سنويا.وفيما يخص تلك الظاهرة، ترى سكجها أن هناك عوامل عدة تسهم في جعل الطفل أكثر عرضة للإساءة والتعرض للاعتداء، منها ما يرتبط بالطفل نفسه وفي شخصيته ومنها ما يرتبط بذويه، فغالبا ما يكون الطفل الذي يتعرض لها إما مهملا أو معنفا.وهنا يأتي دور الوالدين في تعزيز إيمان الطفل بقدراته وثقته بنفسه وفهمه لحقوقه وحدوده الجسدية وحدود غيره في التعامل، فضلا عن أهمية منح الأبناء المساحة الآمنة للحديث معهم والإجابة على تساؤلاتهم ومناقشتها بطريقة واعية.كما يسهم إنكار الإساءة أو تكذيب الطفل في بقائه داخل دوامة الاعتداء وعدم إخبار الأهل خوفا من التعرض للوم والغضب أو التعنيف، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاحتضان وطمأنته وعدم تركه وحيدا في الموضوع، حيث يكون الطفل في حالة صدمة وتحت ضغط نفسي كبير جراء عدم قدرته على التصرف والدفاع عن نفسه.وتنوه سكجها بهذا السياق، إلى ضرورة وضع الأبناء في منطقة آمنة، فلا يجوز منحهم الوعي الكافي ومن ثم تركهم في بيئة قد تشكل عليهم خطر أو مع شخص قد يؤذيهم، إذ لا تحصل الإساءات في نسب كبيرة من غرباء بقدر ما تحصل من أشخاص مقربين ومعرفين من قبل الطفل.تأثيرات كبيرة وأضرار جسيمة قد تلازم الطفل الذي تعرض للاعتداء طوال حياته وتختلف تبعا للعمر بحسب سكجها، ولا سيما عندما يمتد الاعتداء لفترات طويلة دونما معرفة الأهل أو من يسطيعون التصدي للإساءة ومنعها، منها العنف والخلل في الاهتمامات والسلوكيات.إضافة إلى تكرار عادات خاطئة للشعور في إحساس معين، اضطرابات في اختيار الأصدقاء والانطواء على الذات، وقد يتجه بعضهم في المراهقة نحو سلوكيات تشكل مخاطر أكبر عليه، وأحيانا يصيبهم "إفاقة" مبكرة.وقد يمتد الأثر في مستقبلهم وينعكس في عدم قدرتهم على اختيار الشريك المناسب ووجود مشكلات بالعلاقة معه، فضلا عن التأثير على صورة الشخص الجسد لدى المعتدى عليه وتحول علاقته بجسده لتصبح مؤذية.ومن جانب آخر تقول سكجها: "من المؤسف إن كثيرا من الأهالي يعتمدون على المدرسة في إيضاح أمور عديدة لابنائهم وتشكيل الوعي لديهم حولها، في حين أن ذلك الدور مناط بالأسرة بالمقام الأول وهو الأساس".وتكمل، "للمدرسة دورا مهما وهو تكاملي مع دور الأهل في التوعية، ويجب أن تؤمن المدارس بيئة آمنة وصحية تحمي الأطفال من التعرض لأي اعتداء أو تمنع أي سلوك غير مرغوب من الطلبة". فضلا عن دور المعلمين في تعزيز سلوكيات وإطفاء سلوكيات أخرى لدى الطلاب، إذ يقضي الطالب وقتا طويلا في المدرسة وقد تظهر لديه سلوكيات مختلفة لا تراها الأم أو الأسرة، أو قد تكون شخصية الطفل في المدرسة مختلفة عنها في المنزل. وتبعا لذلك تؤدي المبادرة الدور الوقائي والإرشادي المطلوب لحماية الأطفال ومساعدتهم من خلال رفع مستوىالوعي والمعرفة المطلوبين". وفي حالات الاعتداء تعمل المبادرة على مساعدتهم في اللجوء إلى المختصين والمعالجين ليتعاملوا معها.وفي الختام، تبين سكجها، أن التصدي لتلك الظاهرة يعتمد على مثلث الأسرة والمجتمع والمدرسة، إذ تتعدد طرق العلاج، ولكن بالتأكيد التجاهل ليس من ضمنها، وتبدأ عند إدراك المجتمع لتلك الحالات وعدم إنكار وجودها لمواجهتها بالحلول والحد منها، إضافة إلى ضرورة التحديث على المناهج وتفعيل حصص الإرشاد المدرسي التي تقدم المعلومات للطلبة بطرق غير تقليدية، بالتعاون المشترك مع الجهات المختصة في التبليغ والتعامل مع حالات التحرش والاعتداء.