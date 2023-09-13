الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

فتوى سعودية بشأن اللحوم المزروعة ستؤثر على الملايين

image (76)
اللحوم المزروعة
قد تؤثر أول فتوى من نوعها بشأن إمكانية استخدام اللحوم المزروعة، على الطريقة التي يتناول بها مليارات البشر اللحم في المستقبل. 

ونقلت "فرانس برس" عن بيان لشركة "إيت جست"، إن مجموعة من كبار العلماء المسلمين أفادوا الشركة بإمكانية حِل اللحوم الحقيقية المصنوعة من الخلايا، دون تربية الحيوانات أو ذبحها، إذا استوفت عملية الإنتاج معايير معينة.اضافة اعلان

وذكرت الوكالة نقلا عن البيان أن "هذه الفتوى التاريخية صدرت من 3 من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع بدء دخول اللحوم المزروعة إلى السوق في الولايات المتحدة الأميركية ومع وصول المعلومات التي تفيد المستهلكين على مستوى العالم بأن اللحوم المصنعة بهذه الطريقة يمكن أن تساعد على مواجهة تحديات النظم الغذائية العالمية المرتبطة بتغير المناخ وسلامة الأغذية والأمن الغذائي ورعاية الحيوانات". 

وأشارت إلى أن العلماء هم الشيخ عبد الله المانع، والشيخ عبدالله المطلق، والشيخ سعد الشثري، وجميعهم مستشارون في الديوان الملكي السعودي. 

وفي ظل الزيادة السريعة في عدد السكان المسلمين، يتزايد استهلاكهم للحوم أيضًا، إذ بلغ حجم تجارة اللحوم الحلال على مستوى العالم 202 مليار دولار أميركي في عام 2021، ومن المتوقع وصوله إلى 375,05 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، وفقًا لبعض التقديرات.

ورأت الشركة أن التوصل إلى إجابة قاطعة لهذه المسألة الفقهية "خطوة مهمة للغاية تسهم في القبول الدولي للحوم المزروعة، نظرًا إلى أن مستهلكي المنتجات الحلال يمثلون نحو 25% من سكان العالم"، نقلا عن الحرة.

ماهي اللحوم المزروعة؟


اللحوم المزروعة وتعرف كذلك بأسماء أخرى منها اللحوم المستنبتة، وهناك من يسميها باللحوم المصنعة، (وصف غير دقيق بشكل تام لأن هناك من يصف اللحوم الطبيعية التي يتم حفظها بطرق المعالجة بالمصنعة)، يتم الحصول عليها بأخذ خلايا من حيوانات حية، ثم زرع هذه الخلايا وجعلها تنمو في المختبر لمدة من الزمن.

وتعدّ هذه التقنية، التي تخص جميع أنواع اللحوم بما فيها الدواجن، وكذلك الأسماك، جديدة للغاية، ولم تبدأ سوى قبل تسع سنوات، ولا تزال في طور التجريب، ولم تطرح إلا بشكل جد محدود في جلّ أسواق العالم للمستهلكين،

ويشير تقرير لموقع "نيوز ميديكال" المتخصص في الأخبار العلمية والطبية، إلى أن هذه اللحوم قد تكون "غذاء الغد"، ولديها الكثير من الإيجابيات، أولها ما يتعلق بالموارد البيئية، فبفضل تصنيعها في مختبرات، لا تحتاج للموارد ذاتها التي تستنزفها اللحوم العادية ومن ذلك أراضي الرعي والعلف والمياه.

وهناك جانب صحي كذلك، فهذه اللحوم مفيدة للجسم بسبب تراجع الجراثيم المعدية فيها مقارنة باللحوم الطبيعية التي تشكل ضررا لعدد من الناس، وخصوصا الجراثيم المعوية والجراثيم التي تنتقل خلال الذبح والحفظ، وكذلك خلوها من الهرمونات التي يتم حقنها للماشية والدواجن والأسماك بغرض إنضاجها بسرعة.

وبفضل تدخل يد متخصصة في تصنيعها، تتوفر هذه اللحوم على قيمة غذائية متوازنة عكس اللحوم الحمراء التي لا ينصح بالإكثار منها. ويمكن في هذا الإطار التحكم بنسبة الدهون الضارة فيها واستبدالها بدهون أخرى مفيدة كأوميغا -3 وإضافة فيتامينات إليها كفيتامين B12.

غير أن هناك تحديات أخرى ترافق هذه اللحوم حسب المصدر ذاته، ومنها غلاء مصل جنين البقر التي يستخدم كوسيط في عملية استنباب لحوم البقر، وكذلك تعارضه مع ما يرفعه النباتيون من ضرورة عدم ذبح الحيوانات، بما أن هذا المصل يؤخذ من الحيوان بعد ذبحه.

كذلك لا توفر هذه اللحوم التنوع الشكلي الذي توفره اللحوم الطبيعية، ومن ذلك الأشكال المفضلة للشواء، وكذلك لم تستطع توفير نفس مذاقها. لكن أكبر تحديين هما غلاؤها الكبير، وثانيا الغموض الذي يرافق أثرها الصحي بعيد المدى على الإنسان، وهناك مخاوف من أن يؤدي استنبات اللحم إلى توليد خلايا معيبة قد توفر بيئة لبعض أنواع السرطانات.

لكن عددا من العلماء متفائلون بهذه اللحوم التي قد تشكل ثورة في طريقة الاستهلاك، وقد تحتاج الأبحاث لمزيد من الوقت حتى الوصول إلى طريقة أكثر أمانا لإنتاج هذه اللحوم، ما سينعكس إيجابا على حياة الإنسان بشكل عام.
رصدت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات غنى نحفاوي وبالفيديو، أحد الأشخاص وهو يستخرج أحشاء وقلب أرنب نابض وهو حي والدماء تتدفق ملوثة يديه

"وحش بشري" ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي ويوثق المشهد منذ22 ساعة

332495

وفاة العالم البريطاني المسؤول عن عملية استنساخ النعجة دوللي 12 أيلول 2023

GettyImages-1464168125

لماذا لا يمكن التنبؤ بموعد الزلزال وموقعه؟ 12 أيلول 2023

64ff66cb4236047aec182f00

لماذا يظهر البرق الأخضر والأزرق وقت حدوث الزلازل؟ خبير يجيب 11 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ظهرت المذيعة آمال كمال بفستان زفاف ووضعت على رأسها تاجاً أبيض، وذلك على شاشة قناة "الحدث اليوم" المصرية.

مذيعة مصرية تقدم برنامجها بفستان زفاف.. وتطلب عريساً (فيديو)

منذ1 ساعة
أدخل البشر الأسماك إلى البحيرات الجبلية قبل قرون، وعلى الأرجح بحدود القرون الوسطى

بحيرات فرنسية تصطبغ بالأخضر.. ما السبب؟

منذ2 ساعة
c6fea8f0-5191-11ee-98af-2bd3fdb59cd6

ٍساعة آبل 9 الجديدة.. المواصفات والسعر

منذ2 ساعة
iphone-15-model-unselect-gallery-1-202309_FMT_WHH

تعرّف على مواصفات أجهزة أيفون 15 الجديدة

منذ3 ساعة
ملتقيات متخصصة ضمن أجندة "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" في الشارقة

ملتقيات متخصصة ضمن أجندة "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" في الشارقة

منذ18 ساعة
650088334236047c055fa3b1

شاب مصري يقتل والده طعنا بالسكين بسبب سيجارة

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 