"فلسطين في عيون الأطفال": وعي جديد في قاموس ومفردات الوطن

منى أبوحمور

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منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ترددت مفردات جديدة في قاموس الأطفال حول القضية الفلسطينية وكل ما يرتبط بها، مثل "حق العودة"، "الاحتلال"، "المقاومة"، "العدوان"، "المجازر"، "اللاجئون"، "التشريد"، وغيرها من المفردات التي تثير تساؤلاتهم.ويبحث الأطفال عن إجابات لأسئلة يطرحونها ليكون لديهم إلمام ولو كان بسيطا حول كل ما يجري حاليا في فلسطين، ويسعى أهال ومعلمون لتثقيف الأبناء تاريخيا عن فلسطين وحق العودة، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة.ويقضي الأطفال معظم وقتهم في متابعة القنوات الإخبارية، مهتمين بمتابعة أخبار المقاومة، وشجاعة أطفال غزة وصبر الأمهات، والحلم بالنصر على أرض عانت كثيرا.ولا يمر يوم على الطفل بحر، البالغ من العمر 8 سنوات، من دون أن يفتح نقاشا سياسيا مع والديه، يشاركهما ما تمكن من قراءته في الأخبار العاجلة وما شاهده على شاشة التلفاز.ويقول بحر بلغته البسيطة والعفوية: "أريد أن أعرف كل شيء عن فلسطين. أريد أن أفهم ما يحدث".بقراءته البسيطة، يحاول أن يفهم القضية الفلسطينية من خلال متابعته اليومية للأخبار، ويطرح على والديه أسئلة لا تنتهي عن كيفية قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء دولته على أرض فلسطين، وكيفية طرد الفلسطينيين من ديارهم.. كيف أهالي غزة يأكلون ويشربون والأطفال كيف يذهبون إلى المدرسة بعد أن فقدوا كل شيء؟ليس بحر وحده، وإنما مئات الأطفال بدأوا يبحثون ويسألون عن قضية فلسطين وحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم والدفاع عنها. فقد ذوب العدوان الغاشم على غزة الحدود والمسافات في قلوب وعقول الأطفال، الذين أخذت فلسطين وأحداث غزة مساحة كبيرة من حياتهم اليومية.استطاع العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف الأطفال والنساء، وقام بإبادة عائلات بأكملها، وتدمير المدارس والبيوت والمساجد والكنائس، أن يشكل وعيا مختلفا لدى الأطفال، بالقضية الفلسطينية وبتاريخ النضال والكثير من المصطلحات التي لم تكن مألوفة لديهم.وأثارت أخبار قصف قطاع غزة واستشهاد مئات الأطفال والنساء، حفيظة الأطفال الذين بدأوا يكررون أسئلتهم على ذويهم ومعلميهم حول القضية الفلسطينية وحقيقة تهجيرهم.لم يتوقف أمر "طوفان الأقصى" عند حدود فلسطين، فالعمليات التي شنتها المقاومة صاحبتها رغبة واسعة في المشاركة في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية بين الأجيال الناشئة، وعرض ما يجري على الأرض بطريقة مبسطة موجهة للأطفال، تارة عبر قصص تعليمية للحديث عن قضية فلسطين، وتارة عبر مسابقات للرسم، أو حكايات تمنحهم معرفة أكبر مما يعرض على شاشات التلفزيون.يلعب أولياء الأمور والمعلمون دورا محوريا ومهما في تربية الأطفال، وفي توجيههم نحو القيم والمبادئ الصحيحة، وفي توجيه بوصلة الأبناء نحو الحقيقة التاريخية بأن فلسطين حرة من النهر إلى البحر، بحسب أبو إياد، الذي يخصص يوميا ساعة من اليوم يروي بها لأبنائه حال الفلسطينيين منذ النكبة وحقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم.في حين غمرت السعادة ملامح سهام التي فرحت كثيرا عند رؤية اسم فلسطين على كتاب الخرائط "الأطلس". وتقول سهام "يجب أن نصور هذا الأطلس ونرسله لجميع العالم حتى يعرفوا أن فلسطين موجودة وستبقى موجودة".معلمة الصف التربوية هبة الحياري، أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى تخصيص جزء من الحصص اليومية للحديث عن دولة فلسطين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة القدس والمسجد الأقصى.وتلفت الحياري إلى أن الخير القادم سيكون على أيدي هؤلاء الأطفال، وواجب الآباء والأمهات وحتى المعلمين اليوم هو تغذية العقول بالحقائق التاريخية وتسليح الصغار بحق الفلسطينيين بالعودة لأراضيهم، وما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب.وتؤكد الحياري، اهتمام الأطفال، رغم صغر أعمارهم، بالقضية الفسطينية وإيمانهم القوي بالنصر، مشيرة الى أهمية زرع الوعي في عقول الأطفال في مرحلة مبكرة، من خلال قراءة القصص ومشاهدة الأعمال الدرامية التاريخية.وتقول "تفاعلنا وتأثرنا بالأحداث الواقعة في فلسطين أمر واجب ولا يمكننا التقصير فيه، لكننا يجب ألا نغفل عن حماية أطفالنا من الآثار السلبية لتلك الأحداث المؤلمة".ومن جهة أخرى، تشدد الحياري على ضرورة نقل الحقائق من دون إرهاق عقل الطفل ونفسيته، وأن نوضح تضامننا مع أهلنا في فلسطين، ولكن ينبغي الحذر من تعريض الأطفال لمشاهدة الأخبار بما تحتويه من مشاهد العنف والقتل، لأن ذلك سينعكس سلباً على نفسيتهم وسلوكياتهم، وإن لم يظهر ذلك بشكل مباشر.التربوي الدكتور عايش النوايسة، يلفت، بدوره، إلى أن الأحداث بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، شكلت نقلة نوعية أمام جيل من الأطفال لم يسبق له أن عاش ضمن نطاق هذه الأحداث، خاصة وأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عانت منها المنطقة انعكست على حياة الناس.ويبين، بدوره، أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وانشغال الأطفال بها وبمحتوى غير هادف، جعل كل المفاهيم المرتبطة بالقضية الفلسطنية قضية العرب المركزية غائبة عن حياة الأطفال.فيما شكلت أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، هزة للمجتمع الدولي، ووضعت الظلم والعدوان الصهيوني على الطاولة من جديد، خاصة مع العدوان الغاشم الظالم على غزة، وبشكل خاص الأطفال والنساء وحرب الإبادة التي تمارس ضد أهل غزة، وفق النوايسة.كل ذلك شكل إطارا جديدا للقضية الفلسطينية، كذلك ظهر الانحياز الغربي للكيان الصهيوني، من خلال تشويه الحقائق وجعل أهل غزة وفصائلها المعتدين وأن الإسرائيليين مظلومون، وهو ما لمسه الأطفال والطلبة من خلال ما يتم تداوله من خلال مواقع الإعلام الغربي.ولعل الأبرز شعور الأطفال بتنامي الشعور الشعبي العربي مع قضية فلسطين، بحسب نوايسة؛ حيث شاهد الأطفال الشعوب العربية في العديد من الدول تخرج إلى الشوارع وتتظاهر وتدعم أهل غزة، ولعل هذا كرس عدالة القضية الفلسطينة لديهم، ومما لا شك فيه أن الجانب القيمي والديني تعزز لدى الأطفال من خلال الشعور بالهم المشترك والمسؤولية تجاه أطفال فلسطين وأهلها، فنجد مشاركة كبيرة في حملات التبرع والدعاء وفي الإذاعات الصباحية.