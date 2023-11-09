فلكيون يرصدون قمرا لزحل يشمل جميع عناصر الحياة

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Enceladus Water Emission Spectrum. The plume, 20x the moon's size, feeds water to Saturn's system. A key stride in the hunt for life beyond Earth!



(Credit: Geronimo Villanueva (NASA-GSFC) NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak) pic.twitter.com/LhJgfNQuSN — World and Science (@WorldAndScience) November 8, 2023

وذكرت تلك المجلة أن البحث الجديد المبني على بيانات "كاسيني" يعزز فكرة أن "إنسيلادوس" يحتوي على المواد الكيميائية الضرورية للحياة.وبحسب المجلة، اكتشفت "كاسيني" أثناء مهمتها أعمدة من الماء تندلع عبر قشرة إنسيلادوس الجليدية. في عام 2008، أجرت كاسيني تحليقًا قريبًا وحللت الأعمدة باستخدام محلل الغبار الكوني (CDA).وأظهرت بيانات "CDA" أن الماء الموجود في الأعمدة يحتوي على مزيج مدهش من المواد المتطايرة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، وأول أكسيد الكربون، وعُثر على كميات ضئيلة من النيتروجين الجزيئي والهيدروكربونات البسيطة والمواد الكيميائية العضوية المعقدة.ويُظهر تحليل بيانات "كاسيني" من أعمدة إنسيلادوس وجود مستوى عالٍ من الفوسفات غير العضوي في المحيط، وتشير عمليات المحاكاة الجيوكيميائية الأخرى المستندة إلى نتائج كاسيني إلى الشيء نفسه.وأشارت المجلة إلى أن محيط "إنسيلادوس" يحتوي على كيمياء غنية، والعديد من المواد الكيميائية تعكس التركيب الكيميائي للحياة، وهناك فرضية ناشئة مفادها أن "إنسيلادوس" يمكن أن يدعم عملية توليد الميثان.طوّر الباحثون نموذجًا جديدًا أكثر تفصيلاً لمولدات الميثان على سطح قمر "إنسيلادوس"، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم البقاء هناك، ووجدوا أنه على الرغم من وجود الفوسفور بمستويات عالية في محيط القمر، إلا أن النسبة الإجمالية "قد تكون مقتصرة على الخلايا الشبيهة بالأرض".نحن فقط في بداية علم التوقيع الحيوي، حيث يمكننا تحديد المواد الكيميائية الفردية، ولكن من هذه المسافة الكبيرة لا يمكننا قياس الكيمياء الشاملة لـ"إنسيلادوس" بدقة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وتهدف أبحاث التوقيع الحيوي الأحدث إلى تحديد كيفية إعادة تنظيم العمليات البيولوجية للعناصر الكيميائية بطرق واضحة، ومن خلال النظر إلى الأنظمة البيئية بأكملها، كما فعل ريدفيلد، قد يكتشف العلماء بصمات حيوية جديدة أقل غموضًا.