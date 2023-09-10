"فناء".. برامج تمكن وتطور قدرات الفتيات بكرة القدم في المحافظات

منى أبو حمور

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بطريقة مميزة واستثنائية جعلت زين طوال وسولين الزعبي من الساحرة المستديرة فرصة لتمكين النساء وتقويتهن في مواجهة ظروف الحياة الصعبة والحصول على تكافؤ الفرص.أخذت طوال والزعبي على عاتقهما مسؤولية تمكين الفتيات في المحافظات والمناطق النائية من خلال خلق مساحة آمنة تمكنهن من ممارسة رياضة المشي والركض ولعب كرة القدم، فأنشأتا جمعية فناء لتمكين النساء في كرة القدم."نحن نمثل المنتخب الأردني النسائي لكرة القدم وهذا يحمّلنا مسؤولية دعم الفتيات في المحافظات والمناطق النائية"، وفق طوال والزعبي؛ ليصبح لديهن المكان الآمن للعب والركض، وكانت البداية خلال جائحة كورونا.جاءت فكرة الجمعية بحسب طوال والزعبي في آخر 2021 خلال جائحة كورونا، وكانتا من أوائل الفتيات اللواتي لعبن كرة القدم في 2004، وهذا جعلهن يعتقدن أنه لا بد من أن يقدمن شيئا للفتيات ومستقبلهن.ومن التحديات الكبيرة التي واجهت طوال والزعبي، رفض المجتمع حبهن لكرة القدم وشغفهن بممارستها، مما جعلهما أقوى حتى وصلا إلى أهداف اللعب الاحترافي للمنتخب الأردني، حيث أكدن لـ "الغد" أنهن لم يصلن إلى ما هن عليه اليوم دون هذه اللعبة. فقد غيرت كرة القدم حياتهن وطورت مهاراتهن داخل وخارج الملعب.التأثير الإيجابي لكرة القدم على حياتهن طوال هذه السنوات جعل طوال والزعبي يدركن أنه يجب عليهن لعب دور في تقديم كرة القدم للفتيات، وخاصة تجاه الفتيات اللواتي لا يحصلن على إمكانية الوصول وتكافؤ الفرص.تقدم جمعية فناء بحسب المؤسستين طوال والزعبي، مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تمكن الفتيات والنساء من خلال كرة القدم.ويشمل ذلك ورش عمل تدريبية يجريها مدربون معتمدون من FIFA، وتطوير المعدات والمرافق الرياضية، والإرشاد والتدريب على القيادة، وفعاليات المتحدثين الضيوف التي تضم لاعبات حاليات وسابقات. وتقول طوال، "هدفنا هو تزويد الفتيات والشابات بالأدوات التي يحتجنها لتطوير مهاراتهن وثقتهن وقدراتهن القيادية، وأيضا تعزيز قيمة الرياضة في المجتمعات".وتهدف "فناء" بحسب الزعبي وطوال، إلى توفير مساحة آمنة، بتحويل ساحة المدرسة إلى منطقة رياضية مجهزة تجهيزًا جيدًا حتى تتمكن الفتيات من الركض وممارسة رياضاتهن براحة، حيث يكتسبن الثقة ويطورن لديهن مهارات صنع القرار والقيادة للحياة المستقبلية، مع ضمان أن تصبح ممارسة المرأة للرياضة حقًا أساسيًا للجميع.إلى جانب المساحة الآمنة توفر الجمعية وفق طوال والزعبي، مدربات كرة قدم مؤهلات يقمن بتنظيم ورش عمل لتدريب كرة القدم يجريها مدرب معتمد من الفيفا لمدرسي التربية البدنية في المدارس من أجل تحسين قدرتهن على تقديم تدريب مناسب لكرة القدم في المدرسة، وتقوم المدربة المعتمدة فينا بتدريب معلمات التربية البدنية، ليصبحن مدربات وقادة لطلابهن، حول كيفية استخدام كرة القدم لتعزيز قيمتهن الذاتية وقدراتهن البدنية.وتقدم الجمعية فرصة للفتيات في التعرف على نماذج الأدوار النسائية من خلال دعوة اللاعبات الحاليات والسابقات ليصبحن قدوة، بإلقاء خطابات للفتيات من أجل إلهامهن وتمكينهن. وذلك من خلال التعلم من اللاعبين المحترفين القيم التي تكرسها الرياضة -العمل الجماعي، الشمول، والإنجاز الشخصي- وهذا يبني أساسًا قويًا للنمو الشخصي والمجتمعي.كما وتهدف الجمعية إلى تطوير المجتمع من خلال مجموعة من البرامج والخدمات ليس لتمكين الفتيات والنساء فحسب، بل لها أيضًا تأثير إيجابي على المجتمعات التي يعشن فيها من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المعدات والمرافق الرياضية، فإننا نشجع النشاط البدني ونعزز الحياة الصحية. وفق طوال والزعبيومن خلال ورش العمل التدريبية والإرشادية، تقوم "فناء" بتزويد المعلمين وقادة المجتمع بالمهارات التي يحتاجونها لإلهام وتوجيه الجيل القادم. ومن خلال تسليط الضوء على إنجازات الرياضيّات، كسر الحواجز وتحدي الصور النمطية، مما يمهد الطريق لمزيد من المساواة بين الجنسين في الرياضة وخارجها.تعمل هذه الجهود معًا على تعزيز العمل الجماعي والشمول والنمو الشخصي، مما يساعد في النهاية على بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة.أربعة بيانات لوزارة التربية والتعليم أشارت إلى أن 4 % فقط من المدارس توفر فرصاً متساوية لممارسة كرة القدم، لكن البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، تظهر أن 4 % فقط من جميع المدارس في الأردن تقدم تدريبًا على كرة القدم للفتيات. وهذا الرقم أقل حتى بالنسبة للمدارس الثانوية، حيث توفر 2 % فقط فرصًا متساوية لممارسة كرة القدم في دروس التربية البدنية.وتدعو طوال والزعبي لتكاتف الجهود لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لفتياتنا ليصبحن قادة في مجتمعاتهن، مؤكدين أن هذا النهج لا يدعم المهارات القيادية فحسب، بل يزيد أيضًا من فرص الفتيات للمشاركة في كرة القدم التي تقودها النساء، مع توقع أن يبدأ الجيل القادم من القوى العاملة النسائية في النمو والتطور.يذكر أن جمعية فناء هي جمعية غير ربحية تعمل على تمكين الإناث؛ الفتيات والنساء، من خلال كرة القدم لتغيير العقلية والصورة النمطية التي تفترض أن كرة القدم هي لعبة للذكور فقط.يتمثل نهجها في تحويل ساحات المدارس إلى مكان رياضي مجهز للممارسة الرياضة في مدارس للإناث مع توفير مساحة آمنة ودورات تدريبية لتدريب وممارسة كرة القدم.ونفذت الجمعية عدة مشاريع الأول نفذ كاملا في مدرسة مليح الثانوية لللإناث والتي تحتضن 500 طالبة. حيث تم تجهيز وتجميل الساحة الرياضية وتحويلها لإلى ملعب كرة قدم خماسي، بوجود جداريات فنية على سور الملعب الداخلي.كما تم عقد دورة بموضوع الرياضة من أجل التنمية لـ 20 معلمة في لواء ذيبان لمدة 3 أيام، وتدريبهن على أسس الرياضة من أجل التنمية، في حين سيتم افتتاح الملعب وتنظيم بطولة كرة قدم من 12 فريقل للطالبات من مدارس في لواء ذيبان في الرابع من أيلول الحالي.