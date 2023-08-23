الخميس 24 آب 2023
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في أعالي الألب.. العثور على رفات رجل توفي قبل 22 عاما

جبال الألب
جبال الألب
عثر مرشد على رفات رجل يعتقد أنه توفي في حادث على نهر جليدي قبل 22 عاما، بأعالي جبال الألب في النمسا.

وقالت الشرطة إن الاكتشاف تم بواسطة مرشد على نهر شلاتينكيس الجليدي، في متنزه هوهي تاورن الوطني بمقاطعة تيرول شرقي النمسا، قرب الحدود الإيطالية.اضافة اعلان

وأضافت الشرطة أنه الرفات عثر عليه على ارتفاع حوالي 2900 متر، ومن الواضح أنها كانت هناك لسنوات.

وأبلغ المرشد الشرطة في بلدة لينز النمساوية، قبل أن يستعيد رجال الإنقاذ الرفات بمساعدة طائرة هليكوبتر.

وعلى بعد أمتار قليلة من البقايا، عثر رجال الإنقاذ أيضا على حقيبة ظهر تحتوي على نقود وبطاقة مصرفية ورخصة قيادة.

وقالت الشرطة إن الرفات تبدو وكأنها لرجل نمساوي كان يبلغ من العمر 37 عاما وقت وقوع الحادث، ويعتقد أنه توفي عام 2001.

وكان لدى الرجل أيضا معدات للتزلج على الثلج.
ويجري الآن فحص الحمض النووي للتأكد من هوية الرجل.

اكتشافات سابقة

كان نهر شلاتينكيس الجليدي مسرحا لأحد هذه الاكتشافات السابقة.
يعتقد أن عظاما عثر عليها هناك عام 2011 تعود لرجل مفقود منذ عام 1957.

مع ذوبان الأنهار الجليدية وانحسارها بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، كانت هناك زيادة في اكتشافات رفات وأغراض المتنزهين والمتزلجين وغيرهم من الأشخاص الذين فقدوا منذ عقود.

في يوليو الماضي، تم انتشال رفات رجل ألماني فقد أثناء تسلقه قرب جبل ماترهورن الشهير في سويسرا قبل 37 عاما.

اختبارات الحمض النووي أكدت أن الرفات تعود لرجل يبلغ من العمر 38 عاما، فقد في سبتمبر 1986.
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