الخميس 20 تموز 2023
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في الطقس الحار.. عشبة تقلل التعرق المفرط

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التعرق بالطقس الحار
التعرق أثناء الطقس الحار أمرًا طبيعيًا، لكن التعرق المفرط يمكن أن يكون مزعجًا لدى كثيرون.

قال الدكتور كريس إستريدج، رئيس جمعية طب الأعشاب البريطانية: "المريمية عشب يستخدم تقليديا لعلاج التعرق المفرط، ويُعتقد أن المواد الكيميائية النشطة بها قد تنظم المستقبلات والناقلات العصبية في الدماغ، وتعيد ضبط نظام تنظيم درجة حرارة الجسم وبالتالي تقلل التعرق."اضافة اعلان

وفي الآونة الأخيرة، أظهرت الأبحاث قدرة المريمية على المساعدة في الراحة الجسدية والعقلية أثناء انقطاع الطمث، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وأوضحت جيني كارسون، أخصائية التغذية، أنها قد تساعد أيضًا في تقليل الهبات الساخنة، وهي من الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث.

تابعت: "لقد أظهرت الدراسات أن الميرمية تقلل من تكرار الهبات الساخنة بنسبة تصل إلى 50 %".

أضافت: "الطريقة التي تساعد بها المريمية هي تعديل مستقبلات دماغية معينة تسمح للدماغ بإدارة التنظيم الحراري بشكل طبيعي، وبالتالي الحد من الحالات التي يشعر فيها الجسم بالحرارة ويبدأ التعرق نتيجة لذلك."

وفي إحدى الدراسات، قلل الاستخدام اليومي لمكملات المريمية بشكل كبير من عدد وشدة الهبات الساخنة على مدار ثمانية أسابيع.

وفي بعض الحالات، قد يكون التعرق علامة على وجود مشكلة صحية كامنة، وعلامة على القلق والتوتر المفرطين أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو عدوى خفية، لذلك إذا استمرت المشكلة أو ازدادت سوءًا، فيجب استشارة الطبيب فورا.وكالات 

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