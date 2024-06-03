في الـ93 من عمره.. قطب الإعلام روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة

تزوَّج قطب الإعلام، روبرت مردوخ، من عالمة الأحياء البحرية المتقاعدة، إيلينا جوكوفا، في كاليفورنيا، وهو الزواج الخامس لمردوخ، البالغ من العمر 93 عاماً، وفق ما أفاد متحدث لوكالة «رويترز» للأنباء.



وأقيم حفل الزفاف، أمس السبت، في مزرعة يملكها مردوخ، وتبلغ العروس من العمر 67 عاماً. وبدأ الاثنان يتواعدان منذ العام الماضي.

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كان مردوخ قد تنحّى، العام الماضي، عن رئاسته شركتي «نيوز كورب» و«فوكس» ليُنهي مسيرة استمرت سبعة عقود في إدارة إمبراطورية إعلامية ضخمة.



وتعرَّف مردوخ على جوكوفا، خلال تجمع عائلي كبير استضافته زوجته الثالثة ويندي دينج، وكان مردوخ قد انفصل عن دينج في عام 2013.



وانتهى زواجه الرابع من الممثلة وعارضة الأزياء جيري هول بالطلاق في عام 2022 بعد ست سنوات.-(وكالات)