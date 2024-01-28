في المنخفضات.. الأكلات والحلويات الشعبية تعج بالمطابخ الإنتاجية

صابرين الطعيمات

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جرش- مع حلول المنخفضات الجوية والأجواء الباردة التي تتأثر بها المملكة، يزداد الطلب على المأكولات الشتوية الشعبية والتقليدية الدافئة، والتي تتميز بإعدادها العديد من المطابخ الإنتاجية في محافظات المملكة ومنها محافظة جرش، ومن أشهر تلك المأكولات والحلويات: الجعاجيل، الرشوف، اللزاقيات، الفطائر "الأقراص بالزعتر الأخضر والسبانخ"، الزلابيا، والمفتول وغيرها.وتعتمد عائلات جرشية على المطابخ الإنتاجية في إعداد هذه المأكولات والحلويات الشعبية، كونها لا تعد في المنازل، وتتخصص فيها المطابخ الإنتاجية على أيدي سيدات محترفات يقمن بتجهيز وتحضير أصناف مختلفة من أشهى المأكولات.وتؤكد العاملات في المطابخ الإنتاجية، أن المنخفضات الجوية ترفع الطلب على العديد من الأصناف والأنواع من المأكولات، وخاصة ما يدخل في إعدادها زيت الزيتون البلدي واللبن ومشتقاته، كون هذه المأكولات تمد الجسم بالطاقة وتشعرهم بالدفء، فضلا عن زيادة الطلب على البقوليات المسلوقة، وجميع هذه الأصناف يتم إعدادها في المطابخ الإنتاجية بشكل خاص.من جانبها، استعدت جميلة بني ملحم وهي إحدى صاحبات المطابخ الإنتاجية في جرش لتحضير المواد الأساسية اللازمة لإعداد الأطعمة والحلوى الشعبية، خصوصا أنها تعلم بأن الطلب يزداد عليها وسط درجات الحرارة المنخفضة، ولا سيما الإقبال على تناول وجبة "الكرش والمقادم والروس". وبينت أنها تضطر إلى الاستعانة بسيدات من المجتمع المحلي لمساعدتها في تغطية الطلبيات في هذه الفترة، وهي بذلك توفر فرص عمل لربات المنازل في مناطقهن السكنية وضمن الإمكانيات المتوفرة، إذ تمكن السيدات من تغطية احتياجات أسرهن في هذه الظروف الجوية التي تحتاج فيها العوائل إلى مستلزمات التدفئة ومواد غذائية بكميات أكبر.وتعتقد أم ملحم، أن أغلب المطابخ الإنتاجية تعمل بكامل طاقتها هذه الفترة نظرا لزيادة الإقبال على المطابخ الإنتاجية في إعداد أنواع معينة من المأكولات الشتوية بشكل خاص، فضلا عن بدء موسم صناعة الألبان والأجبان في جرش، والذي يتميز بمحافظة جرش بجودة المنتج ودقة صنعه وزيادة الطلب عليه من مختلف أنحاء العالم، وقد حاز على سمعة جيدة وتسويق مناسب. وفق قولها.إلى ذلك قالت المنتجة مريم فريحات ورئيسة جمعية أحد المطابخ الإنتاجية، أن المطبخ الإنتاجي من أقوى المشاريع التي تديرها الجمعيات الخيرية، نظرا لزيادة الطلب على إعداد الماكولات في المطابخ الإنتاجية وتوفير فرص عمل لسيدات المجتمع المحلي، واعتمادهم على المنتج المحلي في صناعة المنتج بحرفية وجودة عاليتين ومذاق مميز.وبينت أن طلب إعداد المأكولات يرتفع خلال المنخفضات الجوية وقد استعدت الجمعية جيدا من خلال تجهيز الأيدي العاملة والمواد الأساسية والبدء بموسم تجفيف الأعشاب الطبية والغذائية والحشائش التي تنبت بشكل خاص في محافظة جرش، فضلا عن تجهيز التوابل والبهارات والمخللات ومشتقات الحليب بمختلف أنواعها قبيل حلول شهر رمضان المبارك.وأكدت أن نسبة الإقبال على إعداد المأكولات الشعبية في المطابخ الإنتاجية مرتفعة جدا، بعد أن أثبتت المطابخ الإنتاجية قدرتها على إخراج منتج غذائي معد بحرفية ونظافة ودقة عالية ووفق الأصول، وأغلبها مأكولات شعبية، لا تعد حاليا في المنازل ويقتصر إعدادها على فئة معينة من السيدات داخل المطابخ الإنتاجية.في المقابل، رفع المنخفض الجوي الطلب على الخضراوات الشتوية التي تزرع في حدائق المنازل، ضمن مشاريع تمكين الأسر والتي تقوم بزراعتها والعناية بها ربات الأسر، كون هذه المشاريع تنفذ في حدائق المنازل وتوفر دخلا مناسبا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها الأسر وفق المزارعة فضية رزق الله.وقالت المزارعة رزق الله: "إنها تستثمر حديقة منزلها في زراعة الفول البلدي والبازلاء والسبانخ والزعتر والجرجير والفجل والخس، وهذه المنتجات تسوق في المجتمع المحلي بكل سهولة ويفضلها المستهلكون كونها تزرع في الحدائق من دون أي إضافات مضرة للنبات وتسقى من مياه الأمطار وتلقى عناية خاصة، كونها على أيدي سيدات وتباع بأسعار مناسبة".وبينت، أنها تعتمد على حديقتها المنزلية ومطبخها الإنتاجي، وهو إحدى غرف منزلها الصغيرة، في إعالة أسرتها من خلال بيع الخضراوات والورقيات من حديقة منزلها وهي تستثمرها في كل الفصول، فضلا عن إعداد المأكولات والحلوى الشعبية، وهي تختص فيها ويرتفع الطلب عليها في فصل الشتاء بشكل خاص.وتعتقد أن مشروعها من أنجح المشاريع الذي تديره منذ نحو 13 عاما وهو يوفر لها دخلا ثابتا، ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي كذلك، كونها تحتاج إلى مساعدة في إعداد المأكولات وتجهيز الطلبيات وقطف المنتجات الزراعية وتغليفها وتجهيزها قبل البيع لضمان تسويق منتجها بجودة عالية.