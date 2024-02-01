في تايلند.. قطع يده كي لا يؤذي الدب

قام السائح السويسريّ ستيفان كلاوديو سبيكونيا بقطع ذراعه، بعد أنّ غرس دب أسود آسيوي أسنانه بها، وذلك أثناء محاولة سبيكونيا إطعامه في محميّة لجمعية "الحياة البرّية" في شيانغ ماي بتايلاند.





وبعد محاولة سبيكونيا تحرير ذراعه من فكّ الدّب من دون إيذائه، أخذ الرجل البالغ من العمر 32 عاماً سكيناً من جيبه وقطع يده المكسورة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست".

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واتّضح أنّ الرجل متطوّع في جمعية "الحياة البرية"، وقد صل إلى قفص ال#دبّ الأسود الآسيوي ليضع الطعام في صينية قبل أن ينقض عليه الدب.



وقد تلقّى الرجل الإسعافات الأولية من قبل المارة، ونُقل إلى مستشفى شيانغ داو القريب، ليتم نقله في ما بعد إلى مستشفى آخر لإجراء عملية جراحية، على الرغم من أنّه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة ربط ذراعه.



وأكّدت قناة "One News 31" في منشور لها على "فايسبوك" أنّه "تم نقل السائح إلى مستشفى شيانغداو مصاباً...وهو في حالة حرجة".







وتعيش الدببة السوداء الآسيوية في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والهند وجبال الهيمالايا. وهي أكثر أنواع الدببة التي تسير على قدمين، فهي قادرة على المشي على رجليها الخلفيّتين لمسافة تصل إلى ربع ميل.







وأدرجت هذه الدببة على أنّها معرضة للخطر في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للمحافظة الطبيعة، إذ تواجه انخفاضاً في أعدادها بسبب إزالة الغابات والصيد، وغالبًا من أجل جلدها ومرارتها لاستخدامها في الطب التقليدي.











وكانت هجمات هذه الدببة تزايدت في مناطق معينة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ولاية جامو وكشمير الهندية بين العامين 2000 و2020، حيث تمّ تسجيل 2357 هجوماً. وكانت الهجمات أكثر تواتراً في المناطق التي اضطرت فيها الدببة إلى الاقتراب من البشر، بسبب توسع الممارسات الزراعية وتجزئة الموائل.





