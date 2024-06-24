 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في سن الـ67.. التونسي محمد السنوسي يجتاز الثانوية العامة

محمد السنوسي
محمد السنوسي

رغم بلوغه الـ67، تمكن رجل تونسي من الحصول على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في شعبة الآداب.

 

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وفي التفاصيل، نال التونسي محمد السنوسي شهادة الباكالوريا في الآداب في سن 67 عامًا بعد انقطاع عن التعليم لمدة 50 سنة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل المقيم في مدينة حلق الوادي انقطع عن الدراسة 5 عقود لأسباب صحية.

وقال لموقع "موزاييك": "عدت إلى صفوف الدراسة خلال السنة الماضية في مستوى الثالثة ثانوي، وغيرت تخصصي من شعبة العلوم الى شعبة الآداب".


وأضاف: "بذلت جهدا كبيرا وأسرتي دعمتني ووفرت لي كل سبل الراحة والظروف الملائمة للنجاح".


وأشار إلى أنه قرر استئناف دراسته ليقول لبناته إن "النجاح ممكن في كل وقت، ولا يرتبط بالعمر".


واختتم: "لم أستكمل دراستي لأسباب مادية، وأطمح بالالتحاق بكلية الحقوق". وكالات

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