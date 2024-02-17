في ظل حرب غزة.. رواد السوشال ميديا‎ ما بين الامتناع عن النشر والعودة بتوازن

رشا كناكرية

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عمان– منذ بدء الحرب الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر؛ اختلفت طبيعية المحتوى الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح مصدر نقل لحظة بلحظة لما يعيشه الأهل في غزة، إذ امتنع رواد ومؤثرون عن نشر اليوميات كما كان الحال سابقا، وذلك مراعاة للأوضاع في غزة من جهة وخوفا من الانتقاد من جهة أخرى.ولكن مع استمرار العدوان على غزة لعدة أشهر، لم يكن أمام البعض إلا العودة إلى نشر يومياته وأعماله على الصفحات الخاصة، إذ تعد السوشال ميديا مصدر رزق للكثير منهم.وجاء التوازن ليكون الخيار الأمثل لهم وذلك بالنشر، ولكن من دون أن ينسى الشخص ما تمر به غزة من حرب دموية، ودعمهم في ذات الوقت لتصبح الموازنة في نشر المحتوى هو واقع العالم الافتراضي.وهذا ما أقدم عليه خالد (33 عاما) عندما قرر العودة لمشاركة بعض يومياته وأعماله على منصات التواصل الاجتماعي مبررا بذلك، "الحياة بدها تستمر بس بنفس الوقت ما رح ننسى إخواننا في غزة". وأضاف خالد أنه كان يشارك بعض يومياته ونشاطه على حسابه ولكن دون أن تكون هنالك مبالغة إلى جانب مساندة الشعب الغزيّ بنشر أخبارهم والدعاء لهم والإشارة إلى أهم الطرق لتقديم المساعدات لهم.ويبين خالد "دورنا كشعوب عربية هو أن نساند أهالي غزة والتعبير عن حزننا وعجزنا الذي نمر به".أما زين الشرف أحد مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي كانت ممن انتهجوا هذا النهج وبينت أن عملها مبني بنسبة كبيرة على السوشال ميديا وبالذات في رسم الحنا وهذه طريقة العمل حاليا لكثير من الأشخاص والصفحات.وقالت إنها ببداية الحرب توقفت عن نشر أعمالها لمدة 3 أشهر، فلم تنشر أي شيء له علاقة بالحفلات والدورات، نظرا لأن لعملها علاقة مباشرة بالفرح.وتشير زين إلى أنها كانت تؤدي التزاماتها بدون نشرها أو تصويرها ومشاركتها وليس من باب مراعاة فقط وإنما لأنه واجب عليها وحق لهم بحد قولها، مبينة أنه لم يكن بالشيء الكبير بل هذا أقل المستطاع.والمشكلة التي واجهتها زين أن البعض اعتقد أنها توقفت عن العمل بسبب عدم النشر، لذلك قررت العودة لأن هنالك التزامات على الشخص سواء مادية أو حفلات ويجب على الإنسان أن يوازن بطريقة غير مبالغ بها ولكن من دون التغاضي عما يحدث بغزة.وتقول "نحن نكمل حياتنا بغصة.. لذلك نحاول قدر الإمكان أن نعمل على التسويق لأنفسنا وعملنا ولكن بأدب، لأنه في حضرة الموت والابتلاء لا يستطيع الشخص أن يعيش براحة، لذلك على ضجيج حياتنا اليومية أن يصمت قليلاً".وتؤكد زين أن العودة كانت صعبة، وتتذكر أنها اعتذرت مرات عديدة، وفي أول منشور لها لحفلة شاركت محتوى فلسطينيا عن الحنا وأكثر من 8 رسمات متعلقة بغزة أصبح "ترندا"، كما لاحظت أن الأشخاص في أكثر الأوقات فرحا لم ينسوا غزة، فالوعي ينتشر والجميع يتحرك باتجاه القضية الفلسطينية.من ناحية تقنية يبين المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، أن العودة إلى النشر على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حاجة مهمة للكثيرين، وهي منبثقة من حقيقة تعودهم على النشر وعدم قدرتهم على الاستمرار في الامتناع مما أدى إلى اختلاف في نمط حياتهم ودفعهم إلى العودة مرة أخرى.ويوضح مريش أن هذا بالنسبة للمستخدمين العاديين، أما المؤثرون فلم يتمكنوا من الامتناع كونه سوف يؤثر على وصول منشوراتهم بشكل مستقبلي، إضافة الى اعتمادهم على الدخل من منشورات مواقع التواصل الاجتماعي فلم يكن لديهم خيار سوى العودة.ويذكر مريش أن من أبرز أسباب العودة هي لاستمرار الدخل الناتج عن نشر محتواهم وزيادة عدد المتابعين، أما الآخرون فكان السبب الرئيسي هو محاولة تقليل أثر الامتناع الطويل والذي يؤدي إلى إضعاف الحساب وتقليل نسبة الوصول بالإضافة إلى نقص عدد المتابعين في حال كانت حالة الامتناع طويلة.وبحسب مريش فإن الموازنة نجحت عند البعض وفشلت عند البعض، حيث إن هناك نسبة من المؤثرين قاموا بعمل موازنة لكن دون ابتذال في المحتوى المنشور خارج سياق الحرب وأوضاع غزة، وأولئك نجحوا في كسب الرضا من المتابعين. أما الفئة الأخرى التي امتنعت لفترة ومن ثم عادت للنشر بشكل عادي ودون مراعاة للمحتوى مع الأوضاع الحالية فأعتقد أن ردود الفعل كانت غاضبة من قبل المتابعين وعبرت عن استياء منهم لما يرونه من محتوى ربما كان مقبولا في الأوضاع العادية لكن الآن لم يعد له قبول.ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أنه منذ أحداث غزة وانطلاق حرب الكيان الصهيوني، أصبح هنالك حالة من الارتباك وحالة من التعاطف الشديد ولم يكن من المتوقع أن تستمر الحرب إلى هذه المدة، موضحا أن الجميع توقع وبناء على تجارب سابقة أن تكون الأحداث لمدة قصيرة وبعد ذلك تتم صفقة تبادل أسرى وتنتهي الحرب، ولكن ما حدث كان مفاجأة وفاجعة للجميع، بسبب ما يحدث من إبادة لعائلات في غزة.ويشير جريبيع إلى "أننا شهدنا تعاطف المجتمع الأردني بشكل كبير مع أحداث غزة، نظرا للتشابك الاجتماعي والتداخل والقرب أكثر من الشعوب الأخرى وبكل يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.ووفق جريبيع فإن أحد أهم مساحات الحرية والتعبير في هذه الحرب كانت السوشال ميديا والتي كانت لها دور بارز في هذه الحرب وكانت المصدر الأساسي لمعرفة الأشخاص في غزة ومتابعتهم ومعرفة الأحداث ومتابعتها كذلك، وقد تكون تقدمت على وسائل الإعلام المرئية.ويؤكد أن السوشال ميديا أصبحت هي مصدر الأخبار، وبالتالي كانت ردة الفعل الأولى والسريعة تغطية الأحداث ونشر الأخبار أولا بأول ولكن مع مرور الوقت أصبح هنالك تغيير في طريقة التعاطي مع هذه الأحداث ومن وجهة نظره هذا تطور طبيعي نوعا ما.ويذهب إلى أن هنالك جوانب مهنية واهتمامات معينة تتطلب النشر وهذا وضع طبيعي، لافتا إلى أن تعاطف المجتمع اتجاه الأحداث في غزة ما يزال قائما كما هو والمشاعر كما هي والمتابعة كما هي، ولكن أيضا أصبح المواطن على درجة من الذكاء أنه يوازن بين متابعته لأحداث غزة وممارسة حياته الطبيعية.ويضيف جريبيع أن الفرد أيضا جزء من دعمه لصمود الشعب الفلسطيني أن يتمتع بالقوة ويمد الناس بالإيجابية ويكون الصوت الذي يقدم الدعم النفسي والاجتماعي لهذا الشعب.والقدرة على إحداث الموازنة والملائمة بين ما يجري في غزة وبين ممارسة تفاصيل الحياة الطبيعية هي جزء طبيعي ولها تأثير إيجابي على المجتمع عبر هذه المعادلة.ويعتقد جريبيع أن هنالك أثرا قد يكون سلبيا حينما يضع الفرد نفسه فقط أمام هذه الأحداث ويبقى منغلقا على ذاته، لأنه بهذه الحالة قد لا يستطيع أن يدعم القضية التي يؤمن بها كما هو مطلوب، وعليه أن يتمتع بمعنوية عالية وبصلابة الموقف والتعبير معتقدا أن هذا ما نجحنا به.وكشف تقرير عالمي حديث حول الواقع الرقمي في الأردن، أن عدد مستخدمي جميع منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بلغ قرابة 7 ملايين مستخدم نشط.