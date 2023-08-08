الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

في مواجهة المشكلات.. هل الحلول السريعة تنقذ الموقف أم تفاقمه؟

تعبيرية
تعبيرية
 تعترض طريق الإنسان العديد من المشكلات الشخصية والحياتية وأيضا المهنية؛ لكن المهارة تكمن في مدى قدرة الشخص على إدارة مشاكله والتعامل معها بذكاء ووعي، فليس الجميع لديهم الأسلحة ذاتها ليقتلعوا المشكلة من جذورها. اضافة اعلان
 لذلك يختلف الناس في رؤيتهم وطريقة معالجتهم لمشكلة تواجههم، فيلجأ البعض إلى الحلول السريعة والمؤقتة ورغم معرفتهم بذلك إلا أنهم يجدون فيها المنقذ من أي موقف قد يتعرضون له. هم باعتقادهم أن الحلول السريعة تحميهم من الأجواء المتوترة وتبعات أخرى قد تكون لحظية لكنها تشعرهم بالعجز لذا يرونها خيارهم الأسهل وبالفعل قد يصبحون خبراء في حل المشكلة ذاتها لكن دون أن يستطيعوا تقديم أي اقتراحات لتجنب حدوثها من الأساس.
 وهذا ما بدأت تدركه سمر (34 عاما) وهي موظفة في إحدى الشركات. تقول "من قبل كنت أدير ظهري للمشكلة وأبحث عن حل سريع ينقذني فلم أكن أهتم بأن أعالج الموضوع من جذوره بقدر ما كان يهمني تخدير الألم بلحظته وتسكينه"، لافتة إلى أنها حاليا وبعد الكثير من التجارب والمواقف والأخطاء أصبحت أكثر نضجا وأكثر تفهما تعرف تماما من هي وماذا تستطيع أن تفعل لتقلل من حجم الخسارات في حياتها والناتجة عن استعانتها بالمسكنات بدلا من مداواة الألم. 
سمر تعلمت أن المشكلات لا مفر منها سواء في البيت أو العمل أو حتى مع الأشخاص المقربين، لذلك هي اليوم تجد نفسها مستعدة لإدارة مشاكلها وإيجاد الحلول المناسبة بدلا من تلك السريعة الوقتية التي قد تفاقم أحيانا من حجم المشكلة. 
بينما عادل أحمد (40 عاما) يرى أن الحلول السريعة قد تكون الملجأ في بعض المشكلات ولا بد منها، مبينا أن المشكلة مهما كانت تنتهي إذا قرأنا حيثياتها وتعاطينا معها بصبر وتعقل، فالحلول السريعة قد تنقذنا حتى وإن كانت مؤقتة، ومع ذلك وبحسب رأيه الشخصي فإن مواجهة المشكلة أفضل من تجاهلها أو تخديرها للعيش باستقرار وهذا ما تقدمه الحلول السريعة، لكنها في الوقت نفسه تمنح شعورا زائفا بالاستقرار. 
عادل وبرغم كل المشكلات التي تواجهه إلا أن قاعدته في الحياة هي البحث بالأسباب قبل إيجاد الحلول، اتباعه لهذه الطريقة جعلته أكثر راحة وترتيبا للكثير من الفوضى في حياته.
ومن جانبه يرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن المشكلة حالة من الأزمة تحدث نتيجة خطأ ما وفي التواصل أو بسبب عدم التفكير الجيد بمهارات الحياة وتكون إما اقتصادية أو أسرية أو نفسية أو غيرها من المشكلات الأخرى. ويشير إلى أن أنماط الناس تختلف في التعامل مع المشكلات بناء على قدراتهم ومهاراتهم فمنهم من لديه مهارة حل المشكلات بطرق علمية يستطيع معها أن ينهي المشكلة وبأقل الخسائر. 
وهنالك من يتعامل مع المشكلات في حياته بعشوائية وإيجاد حلول مؤقتة وهذا النوع من التعامل قد ينهي مشكلة ويولد أخرى. وبحسب مطارنة فإن الأشخاص الذين يلجأون للحلول السريعة ونجحوا في ذلك ولو مؤقتا لا يعني أبدا أنهم يمتلكون الخبرة، فاكتساب الخبرة في حل المشكلات يحتاج من الإنسان أن يمر بتجارب كثيرة ومواقف صعبة وحقيقية.
ووفق مطارنة، فإن الأصل في إنهاء مشكلة ما أن نبحث في أسبابها ونوجد لها الحلول المناسبة الكفيلة بمعالجتها من الجذور، مبينا أن الحلول السريعة تتسبب بالغالب بخلق أجواء متوترة وحالة من القلق وذلك لأن بعض الأشخاص يستسهلونها ويستريحون لها حتى لو كان الحل على حساب أنفسهم، متجاهلين أن الاستعانة بمثل هذه الحلول الوقتية قد يكلفهم خسائر كبيرة وأيضا قد يزيد من ضغوطهم النفسية. 
ويوضح أن الخبير في حل المشكلات هو الذي يستطيع أن يفصل بين حياته وأفكاره وأزمته ليتمكن من التفكير بشكل صحيح وحتى يفكر خارج الإطار التقليدي ويتحرر من القيود التي تفرضها المشكلة عليه لأن بعض المشكلات قد تتسبب بعقدة للشخص وإحساس دائم بالخوف والتردد وهذا كله حتما يمنعه من أن يعيش حياة سوية. 
ويشير اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع إلى أن المشكلات والتحديات هي جزء من الحياة ولا يكاد شخص يخلو منها، موضحا أن التعامل مع المشكلات يختلف من  شخص لآخر، ويعتمد ذلك على أشياء كثيرة كالمعرفة والخبرة وطبيعة الشخص وحتى نمط التفكير هي كلها عوامل تساعد في البحث في المشكلة وتحليلها وتتبع أسبابها وبالتالي الوصول لحلول منطقية واعية تضع حدا لكل التبعات السلبية المرافقة للمشكلة.
لكن هناك فئة من الناس بحسب جريبيع تبحث دائما عن الحلول السريعة وتجد فيها الخلاص من متاعب كثيرة قد تنتج بلحظتها هذا النوع تحديدا يستعين بمثل هذه الحلول  للهروب من الجو المتوتر أولا وربما أيضا لأنهم بطبيعتهم يميلون للحل المؤقت مهما كان حجم المشكلة، ويتغاضون عن كون اللجوء للحلول السريعة قد يحدث آثرا مستقبلية وآثارا جانبية وبيئة محفزة لعودة المشاكل نفسها. 
ويلفت جريبيع إلى أن حل المشكلات يكون بالتفكير بها بروية وقراءة تفاصيلها بهدوء، ففهم المشكلة هو نصف الحل لذلك فكل من يلجأ للحلول السريعة دون النظر إلى المشكلة من  كل جوانبها هو لا يوجد حلا نهائيا وإنما يحاول أن يبطئ من التبعات المرافقة لها ولا يدري أن تخديره للوجع قد يعقد المشكلة أكثر ويعيدها في أول فرصة وبالتالي تكون الخسائر وقتها أكبر.
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