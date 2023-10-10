في يومها العالمي.. الصحة النفسية مسؤولية الجميع لضمان "الحق الإنساني"

تغريد السعايدة

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تتزايد الدعوات إلى أهمية الالتفات إلى "الصحة النفسية"، وذلك بالتزامن مع حلول شهر تشرين الأول (أكتوبر)، الذي يُخصص عالمياً للتوعية واتباع إجراءات حقيقية بالعلاج، ومواجهة تحدي ووصمة "المرض النفسي".وتكثف الجهات المختصة جهودها للتوعية بقضايا الصحة النفسية، وتشهد هذه الفترة تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات والورش العلمية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وكيفية التعامل مع المشكلات، والخطوات اللازمة لضمان الحصول على الرعاية النفسية اللازمة.وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية 2023، فإن هذا اليوم بما يحمله من فعاليات ومعانٍ تعتبر "فرصة للأفراد والمجتمعات لنصرة جانب الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع"، والترميز للاحتفاء به من خلال شعار يحوي على شريط أخضر اللون.كما ترى منظمة الصحة العالمية أن من حق الجميع التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه، وكذلك الحق في الحماية من المخاطر، والحصول على رعاية وذات نوعية جيدة، كون الصحة النفسية مهمة في حيوية ورفاهية المجتمعات، في حين تؤكد المنظمة أن "شخصا واحدا من كل ثمانية أشخاص في العالم يعيش في اعتلال من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على حياته وتزداد ما بين فئة المراهقين والشباب".ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية، يتطلب، وقفة من قِبل كل من يُعنى بها. وفي الأردن، يواصل اختصاصيو الصحة النفسية جهودهم للتوعية بأهمية الصحة النفسية، وكيفية تعزيزها وتوفير الدعم والمساندة.مستشار أول الطب النفسي، والمعني بالتثقيف النفسي في المجتمع العربي الدكتور وليد سرحان، يسعى ومنذ سنوات إلى إطلاق العديد من المبادرات التوعوية، وذلك لتفادي ما يمكن أن ينتج عنه إهمال الأمراض النفسية وغياب المتابعة أو المعالجة، وذلك من خلال القنوات التواصلية المتاحة، لذا كان له مساهمة في إطلاق أول مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُعنى بهذا الأمر تحت مسمى "المبادرة العربية لمكافحة الوصمة الاجتماعية ضد المرض النفسي".هذه المجموعة التي تضم الآلاف من المهتمين والمتابعين للصحة النفسية في العالم العربي، وفيها الكثير من المعلومات والفعاليات الإلكترونية الخاصة بالتوعية، ويدعو من خلالها سرحان إلى ضرورة مكافحة وصمة المرض النفسي، وتحسين فهم المجتمع للأمراض النفسية وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يعانون منها، وذلك من خلال "التوعية عن طريق مشاركة المعلومات والمصادر للمساهمة في زيادة الوعي العام، والتحدث بصراحة عن وجود مشكلة نفسية إذا كان يعاني منها أي شخص حيث إن التحدث إلى الأصدقاء والعائلة يساعد بشكل كبير.إلى ذلك، يدعو سرحان إلى ضرورة دعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية والاستماع إليهم بعيدا عن الأحكام، والتثقيف بكل ما يتعلق بالصحة والأمراض النفسية، وتوجيه الآخرين نحو المصادر المناسبة للعلاج.ومن الأمور المهمة التي من شأنها كذلك الحد من تلك الوصمة التي قد تقف عائقاً في طريق العلاج النفسي، هو اختيار المصطلحات المناسبة لوصف الحالة، كما يرى سرحان، وذلك من خلال تجنب استخدام مصطلحات سلبية أو مسيئة، والبحث عن دعم مهني كذلك، وعدم التردد في التحدث مع المختصين.ويؤكد سرحان، الذي حرص على تدوين الكثير من المعلومات التوعوية والطبية من خلال المبادرة العربية، أن تذكير الأفراد في المجتمع بأهمية التفهم والدعم للصحة النفسية يمكن أن يسهم في تقليل الوصمة وتحسين حياة الأشخاص، داعياً كل من يعمل في القطاع الصحي النفسي إلى أن يكون فعالا في هذه الحملات عبر تحسين الرعاية والمشاركة في الحملات، والدعوة إلى التغيير.ويشدد سرحان على أن "الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان، وعلى الأفراد أن يتمتعوا بحقهم بالرعاية النفسية اللازمة للحفاظ على صحتهم العقلية والعاطفية، وهذا المفهوم مدعوم دولياً من خلال مختلف الاتفاقيات والمعاهدات التي تؤكد أهمية حماية وتعزيز الصحة النفسية لجميع الأفراد".ومن خلال مشاركتها في هذه الحملات التوعوية احتفاءً باليوم العالمي للصحة النفسية، تقول الاستشارية الأسرية والنفسية خولة السعايدة، إن التوعية بالصحة النفسية هو أمر في غاية الأهمية، وضروري بالجانبين الوقائي والعلاجي، تحديد بما يتعلق بالطفل، المراهق، المرأة، وحتى الموظفين في بيئة العمل.ووفق السعايدة فإن شعار هذا العام الذي يتعلق بـ "حق الرعاية النفسية"، لتسليط الضوء على العديد من القضايا والالتفات لها، وفي الأردن، رغم الوعي نوعاً ما بالصحة النفسية، لكن نحتاج لالتفات أكبر لهذا الأمر على المستوى الفردي والمؤسسي، كأن يتم إدراجه ضمن مظلة التأمين الصحي للمرضى في القطاع الخاص، كون التكلفة في الأساس مرتفعة وتتطلب ذلك."حق الموظفين بالتمتع بظروف نفسية صحية في بيئة العمل"، هي كذلك من مهام التوعية الصحية، كما تبين السعايدة، سواء أكانت مؤسسات حكومية أو خاصة، وتوعية تلك المؤسسات بأهمية إقران الصحة النفسية بالعطاء في العمل، بالإضافة إلى توفير دعم نفسي للطلبة في المدارس.كما من الأهمية بمكان أن يكون هنالك توعية على المستوى الفردي، لكي يدرك الشخص متى يكون بحاجة لرعاية نفسية تساعده على العلاج أو الوقاية، والتعرف على مؤشرات الخطر، سواء إن كانت المشكلة في الشخص نفسه أو أحد من محيطه وعائلته.بعض الدول تعمد إلى الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية ليوم واحد، بينما يكون في دول أخرى لفترات طويلة، تستمر لأيام، ومن خلال مختلف الوسائل المتاحة، لرفع الوعي وتوجيه الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني إلى أهمية ذلك، بشتى الطرق، كما في سن قوانين معينة تتعلق بالرعاية النفسية، كما ترى السعايدة، كونها "حقا عالميا مهما كانت ظروفه ومكانه"، ونتمنى أن يكون هناك تأثير مباشر لرفع مستوى الصحة النفسية التي ترتبط بمختلف الفئات العمرية.