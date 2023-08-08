في 26 آب.. زوكربيرغ يتحدى ماسك

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، على منصته الجديدة "ثريدز"، أنه "جاهز اليوم" للمباراة، مشيرا إلى أنه "لم يتلق تأكيدا" من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا.وكتب زوكربيرغ، الأحد: "أنا جاهز اليوم. اقترحت يوم 26 أغسطس، عندما أعلن التحدي للمرة الأولى، لكنه (ماسك) لم يؤكد التاريخ"، مستبعدا موافقة خصمه المحتمل لإجراء مواجهة "مباراة القفص" التي اقترحها في أواخر يونيو الماضي.ويأتي رد زوكربيرغ، بعد أن قال ماسك، في منشور الأحد، إن قتالهما، سيتم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إكس"، المعروف سابقا باسم تويتر.ويتدرب زوكربيرغ بالفعل على فنون القتال المختلطة، وقد نشر مؤسس فيسبوك منشورا عن إكمال أول بطولة جو جيتسو له في وقت سابق من هذا العام، نقلا عن الحرة.وكتب ماسك في منشور، الأحد، على المنصة: "معركة زاك ضد ماسك ستعرض على الهواء مباشرة عبر تطبيق إكس.. ستذهب جميع العوائد إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".وسخر زوكربيرغ من اقتراح خصمه المحتمل نقل المباراة على تطبيق "إكس"، قائلا: "ألا ينبغي أن نستخدم منصة أكثر موثوقية يمكنها بالفعل جمع الأموال للأعمال الخيرية؟".وألقى ماسك في تغريدة ثانية مزيدا من الشكوك بشأن المواجهة المحتملة، قائلا إن "التاريخ المحدد للمواجهة لا يزال في حالة تغير مستمر"، وكشف أنه قد يحتاج إلى جراحة في رقبته وأعلى ظهره.اقرأ أيضا: