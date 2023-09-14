الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاته

شوكولاته
شوكولاته
 الالتهاب المعروف باسم الالتهاب المزمن يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية، لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على مكافحته.
يمكن أن يكون الالتهاب رد فعل من الجسم للعدوى، ولكنه يمكن أن يكون أيضا رد فعل مضادا "لمواد غير مرغوب فيها في الجسم، مثل السموم الناتجة عن دخان السجائر أو زيادة الخلايا الدهنية، خاصة الدهون في منطقة البطن"، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن جامعة هارفارد.اضافة اعلان
إن النوع الأخير من الالتهاب، المعروف باسم الالتهاب المزمن، يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية. لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على مكافحة الالتهاب، بحسب ما نشره موقع Deseret News.
تعد الفواكه والخضراوات والتوابل من بين الأطعمة التي تحارب الالتهاب، وفقا لموقع Health Line، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب المزمن.
- الطماطم: تحتوي على اللايكوبين وفيتامين C، الذي يسهم في تقليل الالتهاب، وفقا لموقع WebMD.
- السبانخ: من المعروف أن السبانخ والخضراوات الورقية تساعد على تقليل الالتهاب. إذ أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت العام 2020 أن مستخلصات الثيكامين من السبانخ مفيدة في تقليل الالتهاب. كما أن الخضراوات الورقية غنية أيضا بفيتامين E، الذي يمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب.
- الكالي: بما أنه غني بفيتامين K، فإن له خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لدراسة نشرت في دورية Microorganisms. ووفقا لما ذكره موقع Mind Body Green، يحتوي الكالي أيضا على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تسهم في تقليل الالتهاب.
- سمك السالمون: يشتهر بأنه من الأسماك الغنية بالأوميغا-3، مما يجعله مهما لتقليل الالتهاب. وبحسب ما نشرته Arthritis Founation، فإن الأسماك الدهنية الأخرى مثل التونة والماكريل لها أيضا خصائص مضادة لالتهابات المفاصل المزمنة.
- الشوكولاته الداكنة: تحتوي على مركبات الفلافانول والبوليفينول والثيوبرومين. وتشمل بعض فوائد الشوكولاته الداكنة تقليل الالتهاب وتقليل مقاومة الأنسولين وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.
- أطعمة متنوعة: وتشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تسهم في تقليل الالتهاب الفراولة والكرز واللوز والبرتقال والأناناس والثوم والقرنبيط والعنب وزيت الزيتون البكر. ويعتقد أيضا أن الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني والفاصولياء والأعشاب والتوابل أطعمة مضادة للالتهابات، وفقا لموقع Web MD.
الشوكولاته الداكنة المثالية صحيا
تمتلئ الشوكولاته الداكنة بالفلافانول والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور، وفقا لجامعة هارفارد. والنسبة المثالية للشوكولاته الداكنة، التي يمكن اختيارها، هي 70 % أو أعلى لأنها تحتوي على أكبر نسبة من الفلافانول. لكن يجب الحذر من أن المرارة ترتفع مع ارتفاع نسبة الفلافانول، لكن يمكن تخطي تلك العقبة من خلال تناولها إلى الزبادي اليوناني والفاكهة.-(العربية نت)
2633796f-1f23-4218-84e9-a8f3b701eeae

لماذا لا تعجبنا أصواتنا بعد تسجيلها؟ منذ13 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-13 at 12.01.26 PM

اشهار ديوان "جنون العشق المباح "للشاعرة المغربية شرفة حسني في المكتبة الوطنية منذ16 ساعة

6502a0164c59b75106678eb4

بفضل زوجته.. لاعب ألماني يعلن إسلامه منذ16 ساعة

عالم يفسر لغز الضوء الذي سبق زلزال المغرب (فيديو)

عالم يفسر لغز الضوء الذي سبق زلزال المغرب (فيديو) منذ17 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تكون مفتاح مكافحة أحد أكثر أشكال السرطان فتكا

منذ4 ساعة
جانب من مؤتمر اعلان فعاليات معرض الكتاب-(من المصدر)

فعاليات "عمان للكتاب" تنطلق في الشهر الحالي

منذ4 ساعة
تعبيرية

ما بين خوف انتشار الفيروسات وارتداء الكمامة.. بماذا ينصح المختصون؟

منذ4 ساعة
مفقودون في سوريا

"إنهم يستغلون مشاعر أم تبحث عن ابنها"

منذ9 ساعة
لأول مرة.. روبوتات تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)

لأول مرة.. روبوتات تحضر مباراة كرة قدم أمريكية (فيديوهات + صور)

منذ12 ساعة
توصل الفحص القانوني إلى أن الشاب توفي حوالي الساعة الرابعة صباحا، أي بعد حوالي 10 ساعات من تناول طبق المعكرونة

وفاة شاب جراء تناوله المعكرونة بعد 5 أيام من طبخها

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 