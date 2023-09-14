قائمة بأطعمة مضادة للالتهابات المزمنة.. أغربها الشوكولاته

اضافة اعلان

الالتهاب المعروف باسم الالتهاب المزمن يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية، لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على مكافحته.يمكن أن يكون الالتهاب رد فعل من الجسم للعدوى، ولكنه يمكن أن يكون أيضا رد فعل مضادا "لمواد غير مرغوب فيها في الجسم، مثل السموم الناتجة عن دخان السجائر أو زيادة الخلايا الدهنية، خاصة الدهون في منطقة البطن"، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن جامعة هارفارد.إن النوع الأخير من الالتهاب، المعروف باسم الالتهاب المزمن، يمكن أن يكون له بعض المخاطر الصحية. لكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على مكافحة الالتهاب، بحسب ما نشره موقع Deseret News.تعد الفواكه والخضراوات والتوابل من بين الأطعمة التي تحارب الالتهاب، وفقا لموقع Health Line، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب المزمن.- الطماطم: تحتوي على اللايكوبين وفيتامين C، الذي يسهم في تقليل الالتهاب، وفقا لموقع WebMD.- السبانخ: من المعروف أن السبانخ والخضراوات الورقية تساعد على تقليل الالتهاب. إذ أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت العام 2020 أن مستخلصات الثيكامين من السبانخ مفيدة في تقليل الالتهاب. كما أن الخضراوات الورقية غنية أيضا بفيتامين E، الذي يمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب.- الكالي: بما أنه غني بفيتامين K، فإن له خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لدراسة نشرت في دورية Microorganisms. ووفقا لما ذكره موقع Mind Body Green، يحتوي الكالي أيضا على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تسهم في تقليل الالتهاب.- سمك السالمون: يشتهر بأنه من الأسماك الغنية بالأوميغا-3، مما يجعله مهما لتقليل الالتهاب. وبحسب ما نشرته Arthritis Founation، فإن الأسماك الدهنية الأخرى مثل التونة والماكريل لها أيضا خصائص مضادة لالتهابات المفاصل المزمنة.- الشوكولاته الداكنة: تحتوي على مركبات الفلافانول والبوليفينول والثيوبرومين. وتشمل بعض فوائد الشوكولاته الداكنة تقليل الالتهاب وتقليل مقاومة الأنسولين وخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وفقا لما ذكره موقع Medical News Today.- أطعمة متنوعة: وتشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تسهم في تقليل الالتهاب الفراولة والكرز واللوز والبرتقال والأناناس والثوم والقرنبيط والعنب وزيت الزيتون البكر. ويعتقد أيضا أن الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني والفاصولياء والأعشاب والتوابل أطعمة مضادة للالتهابات، وفقا لموقع Web MD.الشوكولاته الداكنة المثالية صحياتمتلئ الشوكولاته الداكنة بالفلافانول والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور، وفقا لجامعة هارفارد. والنسبة المثالية للشوكولاته الداكنة، التي يمكن اختيارها، هي 70 % أو أعلى لأنها تحتوي على أكبر نسبة من الفلافانول. لكن يجب الحذر من أن المرارة ترتفع مع ارتفاع نسبة الفلافانول، لكن يمكن تخطي تلك العقبة من خلال تناولها إلى الزبادي اليوناني والفاكهة.-(العربية نت)