"قبلة كونية" بين المشتري والقمر بيوم الحب!

يبدو أن أجواء عيد الحب الرومانسية تجاوزت كوكب الأرض ووصلت حتى باقي كواكب المجرة بصورة وصفت بالسريالية، إذ كشفت وكالة ناسا أن الأرض ستشهد "قبلة كونية" بين القمر والمشتري في يوم عيد الحب، مساء اليوم الأربعاء.

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وسيبدو الهلال والمشتري بالنسبة لسكان الأرض، وفق ما نقلته الديلي ميل على مسافة بضعة أصابع من بعضهما البعض بعد نحو ساعة من غروب الشمس، إلا أنهما سيكونان على بعد حوالي 227 مليون ميل في الواقع. ولا يعتبر هذا الحدث نادرا، لكن وقوعه في يوم عيد الحب فريد من نوعه.





وحسب ما يدعيه علم التنجيم، يمثل اقتران الجسمين الكونيين في سماء الليل النمو والوفرة والشفاء والحظ السعيد.



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وسيبدو الحدث جليا فوق سنغافورة وأستراليا بسبب الوهم البصري الذي يجعل القمر يبدو أكبر بالقرب من الأفق مما هو عليه في الأعلى في السماء.



يشار إلى أن كوكب المشتري يكون على مسافة 365 مليون ميل عند أقرب نقطة له من الأرض، و601 مليون ميل عند أبعد نقطة له، وسيكون المشتري على بعد نحو 480 مليون ميل من كوكبنا مساء الخميس.



يذكر أن آخر مرة التقى فيها القمر بالمشتري كانت في 26 ديسمبر 2023، نقلا عن العربية.

