الإثنين 14 آب 2023
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قتل 3 منهم.. شاب يسكب البنزين ويشعل النار في أقاربه بمصر

نار
شاب يشعل النار بنفسه وبأقاربه
  • شهدت منطقة عين شمس شرقي العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل أفراد عائلته حرقا بعد أن سكب عليهم البنزين وأشعل فيهم النيران، مما نتج عنه مقتل 3 وإصابة 11 آخرين، وتبين لاحقا أن السبب خلاف على الميراث.

    بداية القصة:

  • بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس يفيد قيام شخص بإشعال النيران في شقة أقاربه بمنطقة المساكن.
  • وجود قتلى ومصابين وامتداد النيران إلى شقق مجاورة.
  • انتقلت أجهزة الأمن، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد النيران ونقل المصابين للمستشفى للعلاج والقتلى للمشرحة.

  • اعتراف الفاعل وأسباب الجريمة

  • قال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه تم القبض على الفاعل وأدلى باعترافات تفصيلية حول أسباب وطريقة ارتكابه الجريمة.
  • المتهم شاب يدعى هاني في الثلاثينيات من عمره ويعمل سائقا.
  • أفاد بأنه وشقيقتيه ورثوا عن والدهم الشقة التي حدثت فيها الجريمة.
  • واحدة من شقيقتيه عرضت شراء الشقة وأقامت فيها مع زوجها وأبنائها.
  • وفق اعتراف المتهم فإن شقيقته التي اشترت الشقة ماطلته في دفع مبلغ متبق له وكانت تدعي أنها متعثرة.
  • لاحقا، فوجئ بصور على فيسبوك لها ولزوجها وأبنائها يقضون إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية.
  • بحسب المصدر الأمني، المتهم استشاط غضبا وذهب لشقيقته لمعاتبتها على عدم دفع أمواله و"هو في أشد الاحتياج لها"، وفي ذات الوقت تذهب للمصيف.
  • شعر أنها تخدعه، فوقعت مشاداة بينهما وتدخل زوجها وابنها وطرداه خارج الشقة ورفضوا دفع أمواله.
  • حينما علمت شقيقة المتهم الأخرى بما حدث حضرت هي وزوجها وأطفالهم للتجمع العائلي ومحاولة الصلح دون جدوى، فما كان من المتهم إلا أن خرج وعاد وفاجأ الجميع بسكب البنزين في جميع مخارج الشقة وعلى أفراد عائلته وأشعل فيهم النيران وحاصرهم بالداخل وأغلق الباب وخرج.

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 النيران تحاصر الشقة

  • في تلك الأثناء، حاولت شقيقتاه الاستغاثة بالمارة في الشارع.
  • مع اشتداد النيران قفز زوج وابنة شقيقته الأخرى من الطابق الثالث.
  • ماتت الطفلة وأصيب الزوج بكسور.
  • توفي زوج وابن شقيقته التي اختلف معها على الميراث داخل النيران.
  • أصيبت شقيقتاه بحروق بالغة.
  • امتدت النيران إلى الشققة المجاورة، مما تسبب في إصابة عدد من الجيران بحروق واختناقات.
  • تم نقل الجميع للمستشفى، وبينهم حالات حرجة، وفق المصدر الأمني.
  • النيابة العامة تولت التحقيق في الجريمة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.
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