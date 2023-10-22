الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قراصنة يستغلون ثغرة في شبكات "سيسكو" للتسلل للأجهزة

قراصنة يستغلون ثغرة في شبكات "سيسكو" للتسلل للأجهزة
قراصنة يستغلون ثغرة في شبكات "سيسكو" للتسلل للأجهزة
حذر باثون من قراصنة يستغلون ثغرة أمنية في برنامج شبكات شركة مستلزمات شبكات المعلومات الأميركية "سيسكو" للتسلل إلى عشرات الآلاف من الأجهزة. وكانت "سيسكو"، حذرت الأسبوع الماضي من وجود ثغرة خطيرة في تطبيق "آي أو إس إكس إي"، الذي يستخدم في تشغيل مجموعة واسعة من معدات الشبكات التي تنتجها الشركة، مشيرة إلى أن قراصنة يستغلون هذه الثغرة بنشاط.اضافة اعلان
وأضافت، أنه تم اكتشاف الثغرة في واجهة إدارة الويب لتطبيق "آي أو إس إكس إي"، والتي يمكن استخدامها عندما يتصل الجهاز المتضرر بالإنترنت، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت". من جانبه، ذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن قائمة الأجهزة التي تعمل بتطبيق "آي أو إس إكس إي" تضم محولات المؤسسات ووحدات التحكم اللاسلكي ونقاط الوصول إلى شبكة الاتصالات وأجهزة الراوتر الصناعية، وهي أجهزة تستخدمها الشركات والمؤسسات الصغيرة لإدارة شبكاتها بطريقة آمنة. وفي رسالة عبر الإنترنت ذكرت شركة "تالوس" لأمن المعلومات التابعة لشركة "سيسكو"، أنه حتى الآن يستغل قراصنة غير معروفين الثغرة الأمنية المعروفة باسم "يوم الصفر"، وهي نوع من الثغرات التي اكتشفها القراصنة ويستخدمونها منذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن تتمكن الشركة المنتجة من معالجتها. وأضافت "تالوس"، أن القراصنة الذين ينجحون في استغلال الثغرة يسيطرون تماما على الجهاز الضحية، مما يسمح لهم القيام بأنشطة غير مرخصة على شبكة الشركة الضحية.
ولم تكشف "سيسكو"، عن حجم عمليات القرصنة التي تمت عبر هذه الثغرة حتى الآن. وفي الوقت نفسه، يقول محرك البحث على الأجهزة والأصول المرتبطة بالإنترنت "سينسيس": "إنه لاحظ نحو 42 ألف جهاز من أجهزة "سيسكو" تضررت من عمليات قرصنة في يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي،.
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