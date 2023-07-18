الثلاثاء 18 تموز 2023
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قصائد شعرية وعروض فلكلورية في حفل "عروبتنا تجمعنا"

قصائد شعرية وعروض فلكلورية في حفل "عروبتنا تجمعنا"
قصائد شعرية وعروض فلكلورية في حفل "عروبتنا تجمعنا"
 تمازجت المعروضات التراثية والفلكلورية، الأردنية والفلسطينية والعراقية والسورية، مع قصائد الشعر وعروض الأزياء الشعبية، في حفل "عروبتنا تجمعنا" الذي نظمه "ملتقى الجاليات العربية في الأردن" في المركز الثقافي الملكي بعمان.اضافة اعلان
وقال مندوب وزيرة الثقافة، مدير دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، الذي افتتح فعاليات الملتقى، إن الحضور العربي الكبير في الملتقى، هو تجسيد حقيقي لما يمثله الأردن من كونه حاضنة للشعوب العربية الشقيقة على أرضه، التي تعيش بأمان واطمئنان.
وأضاف: "تعزز مثل هذه الفعاليات من أواصر الإخاء والعطاء بين الشعوب العربية، متنوعة الثقافة". وبين مدير الملتقى، عقل قدح، أن الحضور العربي الكبير في الفعاليات، يدل على تمازج البيئات الثقافية العربية وانصهارها في بوتقة واحدة عنوانها المحبة والإخاء الإنساني.
وقدم الشعراء المشاركون في الملتقى، مجموعة من القصائد التي تغنت بالأردن والوحدة العربية، فقرأ علي الفاعوري "مع الأردن"، وياسر الأقرع "أردن أنت الأمان"، وسعد العراقي "أنا العراق" و"بعيوني هواشم"، ومحمد خضير "فجر الخليل".
كما تضمنت الفعاليات، عروضاً للأزياء من تراث الدول المشاركة، ووصلات غنائية شعبية.
ونظم فعاليات الملتقى، جمعية الزرقاء للتراث والثقافة، بالتعاون مع المركز الثقافي الملكي، ومجموعة من الهيئات المعنية بالعمل الثقافي، منها: مؤسسة جاليري إطلالة اللويبدة، جمعية حمام المدينة الخيرية، فرقة وعد، فرقة بيارق عمان الموسيقية، فرقة مسانا للفلكلور، جمعية تمام الخير، جمعية خيرات الضليل الخيرية، ومدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات.-(بترا)
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