الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

"قضايا من البادية".. رؤية واقعية ينسجها نخبة من النجوم

استعدادات تصوير سلسلة "قضايا من البادية"- (من المصدر)
استعدادات تصوير سلسلة "قضايا من البادية"- (من المصدر)
 بدأ المخرجون الأردنيون سائد بشير هواري وعلاء ربابعة وسامر خضر وحمزة التاجي وأشرف العبادي وهاني العقرباوي،  تصوير السلسلة البدوية (قضايا من البادية) للكاتبة نورا الدعجة.اضافة اعلان
السلسلة من إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني، والمنتج المنفذ عدي حجاوي والمشرف العام عناد حجاوي، ومدير إدارة الإنتاج جهاد طلب، ومدير الموقع قصي حجاوي ومدير التصوير والإضاءة فيصل هزاع البرماوي.
ويشارك في هذه السلسلة البدوية، نخبة من النجوم والفنانين الأردنيين وهم: جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، سهير فهد، محمد المجالي، علا مضاعين، وسام البريحي، عبد الكريم القواسمي، علاء الجمل، شاكر جابر، هيا عبد الغني، عبدالله المجالي، رسمية عبده، أنور خليل، رفعت النجار، ديما سحويل، محمود قطيش، عبير اللحام، عبدالله الشوابكة، رنا سليمان، كرم الزواهرة، تالا الحلو، نجم الزواهرة، فضل العوضي، خالد زماميري، وغزل مدادحة، وسيكون هناك مشاركة مميزة للنجمة السعودية نرمين محسن.
وهذا العمل هو الثاني الذي تنتجه مؤسسة عصام حجاوي، بعد الانتهاء من تصوير المسلسل الدرامي الاجتماعي (حكاية لونا)  ودخوله عملية المونتاج وفق ما أفضى به حجاوي لـ "الغد"، مؤكداً أنه بدأ مبكراً التحضير لإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والأفلام.
وحول العمل الجديد، أكد حجاوي أنه تم اختيار سد الملك طلال وجرش والعديد من المناطق في المملكة، لتصوير أحداث هذا العمل الدرامي البدوي الذي يتناول العديد من القضايا المتعلقة بحياة البداوة، والذي سيعرض على أهم المحطات الفضائية والمنصات العالمية في رمضان المقبل2024، معبراً عن أمله بأن يكون هذا العمل الدرامي منافساً قويا في نسبة المشاهدة في "ميمعة" الأعمال الدرامية التي تتسابق للحضور في الماراثون الرمضاني.
وارتأى حجاوي، أن تدخل هذه السلسلة رهاناً في إلقاء الضوء على قضايا بدوية برؤية واقعية من ناحية القصة والمضمون والشكل الدرامي، في محاولة لاجتذاب المشاهد العربي لهذا اللون من الدراما والباحث عن الجديد، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال التي تدور في فلك البادية تستند حكاياتها إلى تراث البادية الحقيقي الزاخر بالقصص والحكايات، ويستقطب قطاعاً كبيراً من المشاهدين في الوطن العربي، ويلقى قبولاً واسعاً لدى المشاهد العربي.
غلاف قصة-(من المصدر)

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