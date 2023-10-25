الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قناة إسرائيلية.. شريطها الإخباري "فلسطين حرة"

الففقث
قناة إسرائيلية.. شريطها الإخباري "فلسطين حرة"
اخترق مجموعة من "الهاكرز" القناة 14 الإسرائيلية وتمكنوا من الكتابة على شريطها الإخباري على الهواء مباشرة.

وأثناء البث وبشكل فجائي بدأت عبارات عربية تظهر على شريط القناة الإخباري حيث شوهدت جمل مثل "فلسطين حرة وستبقى حرة".اضافة اعلان

وذكر موقع "هسبريس" أن مجموعة من الهاكرز المغاربة تمكنوا من اختراق القناة 14 الإسرائيلية على الهواء مباشرة.

وظهر على الشريط أيضا عبارة "لقد تم اختراقكم من المغرب".

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لمحاولة اختراق ناجحة من جانب فلسطيني للوحة إعلانات إسرائيلية.

وتظهر في الفيديو لوحة إعلانات إسرائيلية تعرض لقطات للعملية العسكرية التي يخوضها الجيش ضد حركة "حماس".

وبعد عدة مشاهد، تتبدل الصورة ليظهر العلم الفلسطيني على لوحة الإعلانات التي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها في تل أبيب.
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