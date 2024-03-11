الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كابتن الطائرة ومساعده ينامان أثناء الرحلة.. ماذا فعلت الشركة لهما؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت شركة الطيران الإندونيسية باتيك أير إيقاف اثنين من طياريها عن العمل بعد اكتشاف نومهما في وقت واحد أثناء رحلة طيران داخلية في 25 يناير الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا في تقرير إن الطيار نام أثناء رحلة العودة من مدينة كينداري إلى جاكرتا بعد وصول الطائرة إلى الارتفاع المناسب لمواصلة الرحلة، ولكن مساعد الطيار أيضا نام أثناء توليه مسؤولية قيادة الطائرة.

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وقال دانانغ ماندالا بريهانتورو المتحدث باسم الشركة إن "باتيك أير اتخذت إجراء وقائيا بوقف طياري الرحلة آي.دي-6723 من كينداري إى جاكرتا عن العمل".


وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إن نوم الطيارين أدى إلى فقدان الاتصال مع الطائرة عندما انحرفت عن مسارها المحدد، ولم يتمكن برج المراقبة الجوية في جاكرتا من التواصل مع الطائرة لمدة 28 دقيقة.


وأضافت الهيئة في تقريرها أنه تم تصحيح الموقف عندما استيقظ الطيار الأول وتواصل مع برج المراقبة وأرجع انقطاع الاتصال إلى وجود مشكلة في جهاز الاتصال. وقد هبطت الطائرة بسلام في مطار جاكرتا.


وقالت شركة الطيران إنها تعزز برتوكولات السلامة وتؤكد أهمية راحة أطقمها الجوية.


وأكدت هيئة سلامة النقل أن الطيار الأول كان في فترة راحة مدتها 35 ساعة قبل قيامه بهذه الرحلة، في حين كان مساعده في فترة راحه مدتها 53 ساعة، لكنه أب جديد لتوأم عمرهما شهر واحد وعانى من النوم المضطرب قبل القيام بالرحلة، حيث كان يساعد زوجته في رعاية الرضيعين في المنزل.- د ب أ

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