كلب يقتحم مباراة في الدوري المكسيكي ويسرق الكرة - فيديو





في حادثة طريفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم كلب الملعب في إحدى مباريات الدوري المكسيكي وأمسك بالكرة وسط دهشة الحضور.



وبمقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.

اضافة اعلان





🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰



🐶 Nadie se la pudo quitar... ¡Un verdadero CRACK!



❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

أخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.



وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.