"كل ما علينا فعله هو الاستلقاء".. 7 متسابقين يتنافسون للحصول على لقب "المواطن الأكثر كسلاً"

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الوكالة أوضحت أن الرقم القياسي السابق كان 117 ساعة وسُجل في مسابقة العام الماضي التي أقيمت في منتجع بريزنا، لكن مع دخول مسابقة العام الجاري يومها العشرين الخميس، قال من تبقى من المتسابقين إنهم مصممون على الاستمرار.قالت بطلة مسابقة "المواطن الأكثر كسلاً" عام 2021 دوبرافكا أكسيتش (38 عاماً): "نشعر كلنا بأننا بحالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء".كما ذكر رادونيا بلاجويفيتش، منظم المسابقة ومالك المنتجع، أن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاماً للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى. وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقاً في البداية مستلقون لمدة 463 ساعة حتى الآن.تنص المنافسة على لقب "المواطن الأكثر كسلاً" على أن الوقوف أو الجلوس يعدان مخالفة وسبباً للاستبعاد من المسابقة فوراً، لكن يُسمح للمتسابقين بعشر دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض. ويمكن للمتسابقين أيضاً القراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.بينما قال فيليب كنزيفيتش (23 عاماً) من بلدة مويكوفاتش الشمالية، الذي ينافس لأول مرة، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها ألف يورو (1070 دولاراً). وأضاف: "لدينا كل ما نحتاجه هنا والصحبة رائعة والوقت يمر بسرعة". -وكالات