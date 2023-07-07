كم طن يستهلك العالم من الشكولاته سنويا؟

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يستهلك العالم نحو سبعة ملايين طن من الشوكولاتة سنويا، ليقفز حجم هذه الصناعة إلى 140 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2028، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية اليوم الجمعة.ويحتفل العالم في السابع من تموز من كل عام باليوم العالمي للشوكولاتة، وتنظم مهرجانات للشوكولاتة في العديد من الدول في هذا اليوم احتفالا بالحلوى الأكثر شعبية في العالم.وتعد الشوكولاتة، إحدى أكثر المأكولات شعبية في العالم، فهي غنية بالسيروتين "رمون السعادة" الذي يساعد الأشخاص في الحصول على لذة ممتعة تمثل لحظات من الراحة بعيدا عن الضغوط.وارتفعت أسعار الشوكولاتة منذ بداية العام حتى 29 نيسان مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة 14.5 في المئة في المتوسط.وتواجه صناعة الشوكولاتة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المكون الرئيسي وهو الكاكاو، حيث ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو منذ بداية العام بأكثر من 21 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 46 عاما مسجلة 2590 جنيها إسترلينيا في بورصة «إنتركونتيننتال» بلندن لعقد أيلول.