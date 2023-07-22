السبت 22 تموز 2023
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كم يكسب المشاهير من "إنستغرام".. ومن الأعلى دخلا في العالم؟

كم يكسب المشاهير من "إنستغرام".. ومن الأعلى دخلا في العالم؟
كم يكسب المشاهير من "إنستغرام".. ومن الأعلى دخلا في العالم؟
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، قائمة الأعلى دخلا بين المشاهير والمؤثرين على منصة "إنستغرام" الشهيرة.
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كم يكسب المشاهير من شاهد.. رونالدو يهدر فرصة محققة للتسجيل
وأصبح كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، الشخص الوحيد على مستوى العالم الذي يصل عدد متابعي حسابه على منصة "إنستغرام" إلى أكثر من نصف مليار شخص، حيث يتابع حسابه أكثر من 597 مليون شخص.

ويتفوق كريستيانو رونالدو على سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، ليصبح النجم الأعلى أجرا من منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويحصل رونالدو على 1.87 مليون جنيه استرليني لكل إعلان مدفوع ينشره عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

ووفقا لموقع "Hopper HQ" المتخصص في هذا الشأن، فإن النجم البرتغالي تفوق على كايلي جينر التي تحصل على 1.47 مليون جنيه استرليني لكل منشور ممول.

وغالبا ما يروج رونالدو عبر حسابه لبعض العلامات التجارية التي يتعاقد معها، مثل موقع "LiveScore" الرياضي والعلامة التجارية الصحية "Therabody" وتبادل العملات المشفرة "Binance".

ويأتي في المركز الثالث خلف كريستيانو رونالدو وكايلي جينر، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بمبلغ 1.38 مليون جنيه استرليني لكل منشور ممول، مع العلم أن عدد متابعيه يصل إلى 479 مليون مستخدم.

وتحتل المغنية الأمريكية، سيلينا غوميز، المركز الرابع بمبلغ 1.35 مليون جنيه استرليني لكل منشور ممول، يليها مواطنها الممثل، دواين جونسون، المعروف بتسمية "ذا روك" في المركز الخامس بمبلغ 1.33 مليون جنيه استرليني.
RT


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