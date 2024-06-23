كندة علوش تعلن إصابتها بالسرطان

كشفت الفنانة كندة علوش للمرة الأولى عن إصابتها بسرطان الثدي، ومرورها برحلة علاج قاسية على مدار أشهر.



وروت كندة، خلال حوار مع الإعلامية منى الشاذلي، عن شعورها بالألم أثناء رضاعة طفلها كريم فتوقفت عنها، ومع استمرار الألم قررت إجراء فحوصات طبية.

وأوضحت أن طبيبتها قررت فحص عينة لمعرفة سبب الألم، مضيفة: «حينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث، و(لم أنهار أو أبكي)».

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واستطردت: «عندي تاريخ مرضي في العائلة مع السرطان، أصيب به خالي وجدتي وخالتي، ولم أكن أتوقع أن أصاب به، ورفضت إعلان إصابتي حتى أخوض رحلة العلاج وحدي، وحتى لا يعاملني أحد كمريضة».





يوسف مع زوجته كندة علوش (حسابه على «فيسبوك»)



وأكدت: «قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغار ولا أريد إدخال أجواء المرض للبيت... وكنت أتركهم في المصيف كل أسبوع وأخضع لجرعة (العلاج) الكيماوي وأعود في اليوم نفسه، وهو أمر مرهق جداً».



وقالت كندة إنها تلقت دعماً معنوياً من اللاعب المصري محمد صلاح، موضحة: «محمد صلاح اتصل بعمرو يوسف وسأله عن حالتي بعدما علم بمرضي».



وأضافت: «نحن من كبار متابعيه ومحبيه، لكن لم يكن هناك تواصل مباشر بيننا، إلا أنه اتصل بعمرو، وعرض علينا القدوم إليه في منزله بلندن، لإجراء الفحوصات اللازمة، أو أن نرسل له الأوراق الخاصة بحالتي الصحية ويعرضها هو، قلت لعمرو إنني لا أصدق كم النبل لديه».-(وكالات)